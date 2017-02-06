Yapılandırmadan-yararlananlara-yeni-fırsat

19 Ağustos 2016 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6736 Sayılı Kanun gereği, vadesi 30 Haziran 2016 tarihi öncesi su ve atıksu borçlarını yapılandıran vatandaşlara yeni bir fırsat tanındı. Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Idaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğüne su borcu bulunan ve 6736 sayılı kanun kapsamında çıkan yapılandırmaya başvurarak taksitini ödeyemeyen vatandaşlar için 1. taksit ödeme süresi 31 Mayıs 2017 tarihine kadar uzatıldı.

MUSKİ Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre;

“Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Ilişkin Kanuna geçici 2. madde eklenmiştir. Söz konusu madde ile 6736 sayılı kanundan yararlanmak üzere başvurduğu halde 30.11.2016 tarihinde ödenmesi gereken 1. Taksiti ödemeyerek kanundan yararlanma hakkını kaybedenlere ikinci bir hak getirilmiştir. Söz konusu yeni hükümden yararlanmak için borçların yapılandırılmış olması, 27 Ocak 2017 tarihi itibarıyla ödenmesi gereken tutarların süresinde ödenmemesi nedeniyle Kanun hükümlerinin ihlal edilmiş olması, Ihlale neden olan tutarların, ödenmesi gereken tarihten 27 Ocak 20017 tarihine kadar geçen süre için hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte 31 Mayıs 2017 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir” denildi.

“TEKRARDAN YAZILI BAŞVURYA GEREK YOK”

Yapılan yazılı açıklamada şu bilgilere de yer verildi;

“Fıkra hükmünden yararlanılabilmesi için ayrıca yazılı bir başvuru aranılmayacaktır. Diğer bir anlatımla kanun hükümden yararlanmak için birinci taksitin 31.05.2017 tarihine kadar ödenmesi aynı şekilde 2. Taksitinde 31.05.2017 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir. 2017 yılının Ocak ayından itibaren ödenmesi gereken taksitlerin tamamının ödeme süreleri dörder ay uzatılmaktadır. Ayrıca 6736 sayılı kanundan peşin ödeme seçeneğini seçen aboneler içinde peşin yerine taksitle ödeme imkanı getirilmiştir. Peşin veya taksitli ödeme seçeneklerini tercih ederek ödemelerini yapmamış olanlara, yapılandırılan alacakların tamamını, Mayıs 2017 ayı sonuna kadar ödemeleri halinde peşin ödeme indirimi imkanı tanınmaktadır.”

“DETAYLI BİLGİ İÇİN MUSKİ’YE BAŞVURUN”

Yapılan yazılı açıklamanın sonunda vatandaşların daha detaylı bilgi alabilmeleri için MUSKİ Abone iş merkezlerine uğramaları yeterli olacağını belirtildi. Ayrıca detaylı bilgi almak isteyen vatandaşların 444 48 01 nolu çağrı merkezinden ve www.muski.gov.tr ve www.mugla.bel.tr adresli web sitelerinden faydalanabilecekleri belirtildi.

İçerik hakkında görüşünüz

Yorum