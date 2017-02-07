Dalyan-Kefal-Balığı-Festivaline-hazır

Ortaca Dalyan Mahallesinde Ortaca Belediye Başkanlığı ve Dalyan İztuzu Turizm ve Tanıtım Derneğince ‘’Kefal Balığı Festivali’’ etkinliği düzenlenecek.

Kış turizmini hareketlendirmek amacı ile Ortaca Belediye Başkanlığı ve Dalyan İztuzu Turizm ve Tanıtım Derneği tarafından “Kefal Balığı Festivali’’ düzenlenecek.

Etkinlik 18 Şubat Cumartesi günü Dalyan Mahallesinde ve iztuzu sahilinde kefal balığı yakalama ve ardından konuklara ikram edilmesi şeklinde gerçekleştirilecek.

Festivalde ayrıca sevilen sanatçılar Çelik ve Gülçin sahne alacak.

Festival ile ilgili olarak Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik, “Turizmde yaşanan sıkıntıları aşmak ve kış turizmine katkı yapabilmek amacı ile “Kefal Balığı Festivali” adı altında bir etkinlik düzenlemiş bulunmaktayız. Dalyan İztuzu Turizm ve Tanıtım Derneğimiz ile birlikte düzenlediğimiz bu festivalde Yakalanan kefal balıkları katılımcılara ikram edecek. Tüm halkımızı etkinliğimize katılmaya davet ediyorum’’ dedi.

Dalyan İztuzu Turizm ve Tanıtım Derneği Başkan Yardımcısı Ali Mürşit Yağmur ise, ’’Dalyan Mahallemiz ve İztuzu sahili açık denizinde yapacak olduğumuz ‘’Kefal Balığı Festivali’’nde amacımız bölgemiz kış turizmine katkı sağlamaktır. Bu yıl ilkini düzenlediğimiz festivalimizin yapılmasında desteklerini esirgemeyen Ortaca Belediye Başkanımız Hasan Karaçelik’e teşekkür ederiz. Amacımız bölge turizminin 12 aya yayılmasında katkı sağlamak. Kış sezonu diye adlandırdığımız ve yılın yarısını kapsayan bu dönemde bu tür etkinliklerle Turizmimize katkı sağlamayı umuyoruz. 18 Şubat Cumartesi günü tüm Türkiye’den katılımcıları bekliyoruz’’ dedi.

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