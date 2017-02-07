Ortaca’da-yerleşik-yabancılara-Türkçe-kursu

Ortaca ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce, yabancılar için Türkçe kursu açıldı. Kursa 13’ü Kadın 5’i Erkek olmak üzere 18 kursiyer kayıt yaptırdı.

Toplamda 128 saat sürecek kurs sonunda, başarılı olan kursiyerlere Türkçe Seviye A1 Sertifikası verilecek.

Kursta, Türkiye’ye yerleşen 11’i İngiltere, 1’i Hollanda, 1 ‘i Gürcistan, 2’si İskoçya, 1‘i Ukrayna, 1‘i Beyaz Rusya, 1’i Wales vatandaşı olmak üzere 18 kursiyer eğitim görmeye devam ediyor.

Halk Eğitim Merkezi Mehmet Ali Top, Türkiye’yi severek ülkede kalan yabancı vatandaşların, Türkçeyi daha iyi kullanabilmelerini sağlamak amacıyla kursu faaliyete geçirdiklerini aktardı.

İngilizce ilanlar vererek kursa talebi arttırmaya çalıştıklarını ifade eden Top, “Çeşitli çalışmalar ile yerleşik yabacı vatandaşlarımıza ulaşabildik, bu çalışmada Kaymakam beyin eşinin de bize yardımları oldu. İlk kursumuzu açtık devam edeceğine inanıyorum.” şeklinde konuştu.

Ortaca’da sene içerisinde 350’nin üzerinde kurs açtıklarını hatırlatan Mehmet Ali Top, “Halk Eğitim bünyesinde haftanın her günü talep olduğu üzere her türlü kursu açmaktayız. Kurslarımız devam ediyor.” dedi.

Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Sevgi Öztürk Göncü şunları kaydetti; “Ortaca Halk Eğitim Merkezi bünyesinde öğrencilerime Türkçe temel eğitim dersi veriyorum. 18 kayıtlı öğrencimiz var tamamı ilçede yerleşik olarak yaşamaktalar. Ülkemizde çok mutlular, hepsi Türkçe öğrenmek istiyor ve çok hevesliler. Bende elimden geldiğince yardımcı oluyorum. Günlük hayatta kullanabilecekleri, temel Türkçe kelimeleri işlerine yarayabilecek şekilde öğretmeye çalışıyorum.”

14 senedir Ortaca’da yaşayan Aliye Overbeg derslerden çok memnun olduğunu dile getirdi.

Türkçenin ilk başlarda zor geldiğini ama çalıştıkça daha iyi kavradığını anlatan Aliye Overbeg, “önce Hollanda’dan tatile geldim. Daha sonra 6 ay ve 8 ay süreyle kalmaya başladım ve en sonunda da Türkiye’ye yerleştim. Artık Noel için ve torunlarımı görmek için Hollanda’ya tatile gidiyorum. Türkiye’yi çok seviyoruz havası çok iyi, insanı güzel. Ayrıca benim sağlığım içinde çok iyi. Türkçeyi daha iyi konuşarak komşularımla daha iyi iletişim kurmak istiyorum.” diye konuştu.

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