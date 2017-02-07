Ezet’s-Studio-Kuaför-Salonu-açıldı

Ortaca’ da Ezet’s Kuaför ve güzellik salonu hizmete girdi.

Bölgenin tanınmış işadamlarından Doğan Merpez’in eşi Ezet Merpez tarafından işletmeye açılan Ezet’s Kuaför ve güzellik salonunun açılış kokteyline Ortaca Kaymakamı Fatih Ürkmez, Ortaca İlçe Emniyet Müdürü İsmail Ayhan, Köyceğiz Belediye Başkanlığı Sosyal İşler Müdürü Halil Karanfiloğlu ile birlikte çok sayıda davetli katıldı.

Açılışta konuşan Ortaca Kaymakamı Fatih Ürkmezer “İlçemize yeni bir işyeri kazandıran Ezet Merpez hanımefendiye başarılar dilerim. Hayırlı olsun’’ dedi.

İşletmeci Ezet Merpez ise “Ortaca’ da sektörde yeni bir çizgi yaratmak istiyoruz. Tecrübeli personelimizle bölge halkına hizmet vermeye çalışacağız. Açılış kokteylimize katılan başta Kaymakamımız Fatih Ürkmezer olmak üzere tüm misafirlerimize teşekkür ederim’’ dedi.

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