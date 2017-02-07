Ortaca’da-öğrencilerin-karnını-doyuran-proje

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının desteği ile Ortaca Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından hayata geçirilen proje kapsamında Ortaca İlçesinde taşımalı eğitime dahil olan öğrencilerin yanı sıra dezavantajlı öğrencilerinde yemek yemesini sağlayan proje hayata geçti.

Taşımalı eğitim kapsamında maddi ve sosyal durumlarına bakılmaksızın, 2 bine yakın öğrencinin yemek yediği projenin yanı sıra ilçedeki 500 öğrenciye daha yemek yeme imkanı sağlayan proje hayata geçti.

Ortaca Kaymakamı Fatih Ürkmezer, proje kapsamında yemeklerin yapıldığı Dalyan Mahallesinde bulunan Turizm Otelcilik ve Meslek Lisesinde incelemelerde bulundu.

Kaymakam Ürkmezer’e, Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik, Ortaca İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmet Hasgül, Ortaca Ak Parti İlçe Başkanı Yavuz Kırmızı, kurum müdürleri ve mahalle muhtarları eşlik etti.

“Öğrencilerimiz Devletimizin sağlamış olduğu imkanlardan yararlanıyorlar”

Öğrencilerin sağlıklı ve hijyenik ortamlarda üretilen yemekleri tüketmesinin önemine değinen Ortaca Kaymakamı Fatih Ürkmezer; “Türkiye’de ilk defa Ortaca Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından hazırlanan ve Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından kabul edilip, uygulanan proje kapsamında çalışmalar devam ediyor. Öğrenciler hem aşçılık mesleğini uygulama yaparak öğreniyorlar. Hem de Ortaca ve Dalaman’da, maddi durumu ve sosyal statüsü fark etmeksizin, taşıma kapsamındaki bütün öğrenciler, devletimizin sağlamış olduğu imkanlar doğrultusunda yemek yiyor.” İfadelerini kullandı.

“Öğrencilerimizin sağlıklı beslenmeleri başarı açısından da çok önemli”

Taşıma kapsamında olmayıp, maddi açıdan dezavantajlı olan 500 öğrenciyi tespit ederek hazırladıkları projeyi, Ankara’ya sunduklarını aktaran Kaymakam Ürkmezer, şunları kaydetti; “Ankara’da projemiz çok beğenildi. Projemizin başlamasına onay verdiler. Dün itibari ile yemek dağıtımı başladı. Bizde hem üretim yerini gördük, hem de yemek dağıtımına katıldık. Bu projenin hayata geçmesi bizi mutlu ettik çünkü bütün öğrencileri bir bütün olarak görüyoruz. Eğitim-Öğretim anlamında, Muğla ilinde başarılı olan ilçemizdeki çocuklarımızın sağlıklı beslenmesine, bilinçli ve sulu yemekler yemesine çok önem veriyoruz. Hepimizin geleceği olan çocuklarımız sağlıklı beslenirse başarıları da daha uzun soluklu olur. Ülkemiz için sağlıklı bir nesil yetiştirmiş oluruz.”

Kaymakam Ürkmezer, projenin uzun soluklu devam etmesi için gerekli çalışmaları yapacaklarını da sözlerine ekledi.

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