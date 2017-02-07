Özel-Dalaman-Bahçeşehir-Okulları-Muğla-Birincisi-oldu

Özel Dalaman Bahçeşehir Okulları 2016 – 2017 TEOG birinci basamağında 225 ortaokul arasında Muğla birincisi oldu.

Özel Dalaman Bahçeşehir Okulları Müdürü Abdullah Tufan açıklamasında, ‘’23-24 Kasım 2016 tarihinde düzenlenen TEOG’da Muğla’dan tüm soruları doğru cevaplayarak “Türkiye Birincisi” olan 15 öğrenciden “2”si okulumuz Özel Dalaman Bahçeşehir Okullarından çıkmıştır.

20 Ocak 2016 günü Muğla Valimiz Sayın Amir ÇİÇEK, diğer tüm öğrencilerle birlikte öğrencilerimiz Deniz Mete ve İrem Gözlükaya’yı tebrik etti ve kendilerine bisiklet hediye etti. Öğrencilerimizi tebrik eder başarılarının artarak devamını dileriz.

Ayrıca okulumuz %92,50 başarı ortalaması ile Muğla’daki 225 ortaokul içerisinde 2016 – 2017 TEOG sınavlarının birinci basamağında Muğla’da birinci olmuştur. Öğrencilerimizi, ailelerini ve öğretmenlerimizi tebrik ederim’’ dedi.

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