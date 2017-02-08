Yanan-otomobili-esnaf-söndürdü

Bodrum ilçesinde bir otomobilde çıkan yangını çevredeki esnaf söndürdü. Yangın tüpü satan dükkanın yakınlarında çıkan araç yangınına iş yeri sahibi müdahale etti.

Turgutreis Caddesi üzerinde Doğucan Aslan’ın hakimiyetindeki 48 BS 713 plakalı otomobil, seyir halindeyken bir anda alev aldı. Aracından dumanlar çıktığını fark eden araç sürücüsü Aslan, otomobilinden hemen ayrıldı.

Otomobilin engine kısmından başlayan yangın bir anda aracın ön kısmını kapladı. Polise ve Itfaiyeye haber veren vatandaşlar yangını söndürmeye çalıştı.

Yangın tüpü satan dükkanın önünde alev alan otomobile iş yeri sahibi Numan Kaplan müdahale ederek otomobili söndürdü.

Olay yerine gelen polis ekipleri yolu trafiğe kapatırken Itfaiye ekipleri ise araçta soğutma çalışmaları yaptı.

“Yangın söndürme cihazı ile müdahale ettim”

Işletme sahibi Kaplan, kendi imkanlarıyla yangını söndürdüğünü söyleyerek “Etraftakiler yangın söndürme tüpü aradı ama kimsede yok. Ben kendi iş yerimdeki tüplerle yangına müdahale ettim. Cesaretimi toplayarak dört adet yangın söndürme cihazıyla yangına müdahale ettim. Araç LPG’liymiş, hızlı müdahale edilmeseydi daha kötü sonuçlar olabilirdi. Müdahale sırasında elimden ufak da olsa yaralandım ama önemli bir durum yok. Arkadaşlara geçmiş olsun diliyorum”dedi.

İçerik hakkında görüşünüz

Yorum