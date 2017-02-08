Hayvan-hırsızları-jandarmadan-kaçamadı

– Menteşe ilçesi Yerkesik mahallesinde küçükbaş hayvan hırsızlığı şüphelileri olaydan 6 saat sonra jandarma tarafından yakalandı.

Menteşe ilçesi Yerkesik Mahallesinde 55 adet küçükbaş hayvanın çalındığı ihbarını alan Jandarma ekipleri hırsızlık olayını gerçekleştiren kişi veya kişileri aracın lastik izlerini takip ederek 6 saat içinde çalıntı malları sahiplerine teslim etti.

Lastik izleri yakalattı

Edinilen bilgiye göre, Yerkesik mahallesinde bir vatandaşa ait 55 adet küçükbaş hayvanın çalındığı ihbarını alan Jandarma ekipleri, ağıldan hayvanların yaya olarak çıkarıldıktan sonra araca yüklendiğini tespit etti. Yükleme noktasında lastik ve ayak izlerini takip eden ekipler, 2 şüpheliyi ve aracı Gülağzı Mahallesinde yakaladı. Gülağzı Mahallesinde ağıl içinde çalıntı küçükbaş hayvanlar Jandarma tarafından sahibine eksiksiz olarak teslim edildi.

Jandarma tarafından gözaltına alınan iki kişi adli makamlara sevk edilecek.

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