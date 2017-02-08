Kaçak-kazı-yapan-4-kişi-yakalandı

Seydikemer ilçesinde kaçak kazı yapan dört şüpheli, Eşen Jandarma Karakol Komutanlığına bağlı ekipler tarafından yakalandı.

Tarihi dokunun bozulmasına ve kültürel mirasın zarar görmesine neden olan Tarihi Eser Kaçakçılığı ve kaçak kazı olaylarının önlenmesine yönelik icra edilen faaliyetler kapsamında Seydikemer Eşen Jandarma Komutanlığı tarafından Dodurga mahallesinde izinsiz kazı yapıldığı ihbarının alınması üzerine belirtilen bölgede ormanlık alan içerisinde arama çalışmaları yapıldı.

Yapılan arama çalışmaları sonucunda izinsiz kazı yapmakta olan 4 şahıs ile birlikte 1 adet jeneratör,2 adet kazma, 2 adet kürek, 1 adet kırıcı, 1 adet orta kid tahra, 3 meter halat ve 1 adet büyük manivela ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelere el konulurken gözaltına alınan şüpheli şahıslar mahkemeye sevk edildi.

Mahkemeye sevkedilen S.Y.(55), S.Y.(40), R.ç.(53) ve K.A. (30) tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldılar.

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