Yatağan’da-ele-geçirildi,-değeri-1-milyon-TL

– Yatağan ilçesinde bir evde polisin yaptığı arama esnasında piyasa değeri 1 milyon TL olan Helenistik döneme ait mücevher ele geçirildi.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize suçlarla Mücadele ekiplerince Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında düzenlenen operasyonda Helenistik döneme ait piyasa değeri 500 receptacle TL ile 1 milyon TL arasında olduğu tahmin edilen mücevherat ele geçirildi.

Evinde arama yapıldı

Edinilen bilgiye göre Muğla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Ekipleri, Yatağan ilçesi Çukuröz Mahallesi Karadiken mevkiinde izinsiz kazı yaptığı tespit edilen Ş.D isimli şahsın evinde arama yaptı. Yapılan aramada Helenistik döneme ait piyasa değeri 500 bin ila 1 Milyon TL arasında olan tarihi eser niteliğinde; mücevherat ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli soruşturma işlemleri tamamlandıktan sonra sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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