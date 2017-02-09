Evi-yanan-aile-için-seferber-oldular

– Ortaca Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından evi yanan aileye yardım

Cihat Cura

MUĞLA (İHA) – Ortaca ilçesinde evi yanan aileye Ortaca Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yardım yapıldı.

Geçtiğimiz yıl Aralık ayı içerisinde meydana gelen yangında Gölbaşı Mahallesindeki evi tamamen yanarak oturulamaz hale gelen Vedat Tuncay’a, Ortaca Kaymakamlığı Ortaca Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığınca yardımda bulunuldu.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı mütevelli heyeti ile beraber inşaat yerinde incelemelerde bulunan Ortaca Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Devlet ve vatandaş işbirliği içerisinde ev yapılmasına karar verilerek, aileye inşaat için yardımda bulunduklarını ifa etti.

Kaymakam Ürkmezer, “öncelikle çıkan yangında can kaybı olmaması bizi sevindirdi. Evi yanan aileye buradan bir kez daha geçmiş olsun dileklerimde bulunuyorum. Mağdur olan vatandaşlarımıza imkanlarımız ölçüsünde her zaman yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bugün de mütevelli heyetimiz ile birlikte inşaatı yerinde inceledik. Kısa süre sonra ailemiz tekrar evlerine kavuşacak.” ifadelerini kullandı.

Vedat Tuncay ise, “desteğini hiç esirgemeyen Ortaca Kaymakamı Fatih Ürkmezer’e, Vakıf Üyelerine ve desteği olan herkese teşekkür ediyorum. Allah devletimizden razı olsun.” dedi.

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