Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde, “Uzlaşma Bürosu” kuruldu. Uzlaşma bürosunda Cumhuriyet Savcısı ve katip görevlendirildi.

– Hedef yüzde yüz uzlaşma

Ortaca Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yılmaz, “Uzlaştırma Bürosu”nda görevlendirilen uzlaştırmacıların, taraflarla irtibata geçmek suretiyle uzlaştırma işlemlerini yürüteceğini söyledi.

Ortaca’da Uzlaşma bürosunun açıldığı günden bu yana yüzde 75 oranında taraflar arasında uzlaşma sağlandığını ifade eden Ortaca Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yılmaz, “burada hedefimiz yüzde yüzü yakalamak. Çünkü tarafların uzlaşabilecekleri konularda mahkemelerde uğraşması kendi zamanlarını alıyor. Uzlaşma bürolarında alınan sonuçlar mahkemelerin iş yükünü de azaltacak” dedi.

Uzlaşmanın taraflara bırakılmış bir süreç olduğunu, tarafların maddi veya manevi herhangi bir konu üzerinde anlaşmak konusunda serbest olduklarına da değinen Ortaca Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yılmaz, “tarafların kendi özgür iradeleriyle uzlaşarak verdikleri karar vicdanları tatmin ediyor. Huzura kavuşan taraflarla birlikte toplum da kazanıyor” açıklamasında bulundu.

– Karar sizin…

Uzlaşma sonucunda Hukuka aykırı olmamak koşulu ile suç şüphelisinden her şey istenebilecek. Yaptırımlar arasında maddi veya manevi zararın tazmini de var, bir kuruma veya yardıma muhtaç kişi ya da kişilere bağış yapılması da. Topluma faydalı birey olmasını sağlayacak bir programa katılmak da var, mağdurdan özür dilemek de.

Uzlaşma işlemleri ile ilgili Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, “Uzlaşma nedir?, Her suçta uzlaşma mümkün müdür?, Uzlaşma nasıl yapılır?, Uzlaştırmacıya ücret ödenirmi?” gibi başlıklar altında detaylı bilgilendirme broşürü hazırlandı. Ayrıca uzlaşma konusunda, www.uzlasma.adalet.gov.tr internet adresinden de bilgi alınabilecek.

– Ömer Kundakçı

İçerik hakkında görüşünüz

Yorum