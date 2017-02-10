“KISKANMA NE OLUR, ÇALIŞ SENİN DE OLUR’’ demiş atalarımız. Merkezi Dalyanda olan 3 ilçeyi kapsayan 2013 yılında Dalamanda kurulan ‘’Dalaman, Ortaca, Köyceğiz turistik otelciler ve turizm işletmecileri birliği (DOKTOB) kurulduğu günden itibaren Dalyanı pilot bölge destinasyonu–turistik cazibe merkezi seçerek 2013 ten beri bölgemizdeki her türlü turistik toplantı ve kongrelere katılmış ülke ve bölgedeki fuarlarda yer almıştır.

Bakanı Yücel Okutur, Bşk. Yrd. Dalaman Hilton genel Md. Tunç Batum’dur. Özellikle ülkesel fuarlarda, Dalaman ovasındaki 3 komşu belediyenin fuarlarda yer almasını her sene rutin hale gelmesinde çok gayret göstermiştir. DOKTOB Derneğinin “Muğla Üniversitesi ile turizm işbirliği’’ dahil 4 yıldır çok müthiş faaliyetleri vardır.

DALYANDA GEÇEN YIL BİR DENEK DAHA KURULMUŞTUR.

Tamamen Dalyana özgü yerel olan bu derneğin Adı ‘’ Dalyan İztuzu Turizm ve Tanıtım derneğidir. Başkanı Sezgin Yiğit olan derneğin bşkn yrd. Ali Mürşit Yağmur’dur. Özellikle Ali. M. Yağmur’un Dalaman Havaalanı YDA Genel müdürü Hamdi Güvenc ile ortak çalışmalar sonucu Pegasus, Anadolujet, Sunexperss ve diğer birkaç havayolu şirketiyle ortak çalışma sonucu Dalamana yeni uçuşlar konmuştur. Geçtiğimiz yaz birkaç etkinlik yapan dernek, ‘’Dalyan Kefal Balığı Festivali’’ ni 18 şubat 2017 de yapacaktır. DOKTOB la ortak çalışmalar sonucu ulusal fuarlarda stantlarda 3 Belediyemiz, MUTSO Ticaret Odamız, Büyükşehir belediyesi ve Valilik katkılarıyla fuarlarda DOKTOB la ortak stant açmaktadır.

DALAMAN ÇEVRE VE TURİZM DERNEĞİ (DALÇEVTUR) , Dalaman merkezli olup başkanı Süleyman Şahin’dir. www.dalamancevreturizm.org isimli internet sayfası olan dernek sitesini, bölgeyi tanımak isteyen günde ortalama 50-100 kişi ziyaret etmektedir.Dernek ve site 7 yıldır faaliyetini sürdürmektedir.Dalaman yöresinde turizm potansiyellerini tanıtmak için ayrıca facebook sayfasında ta sadece DALÇEVTUR a ait ‘’Visit Dalaman, one destination, many heaven ’’ isimli sayfası vardır. Facebook taki ‘’visit dalaman’’ sayfası daha çok yabancılara hitap etmekte olup 5000ne yakın abonesi vardır.

İSTANBUL DOĞU AKADENİZ EMİTT fuarında yapılanları Dalyan İztuzu Turizm ve tanıtma derneği başkan yardımcı fuarda teşhir harici yapılanlar sıralamıştır. Dalyan İztuzu Turizm ve Tanıtım Derneği Başkan Yardımcısı Turizmci Ali Mürşit Yağmur EMİTT turizm fuarı ile ilgili yaptığı açıklamada ‘’Ortaca, Dalaman Belediyeleri, DOKTOB ve Derneğimizin ortaklaşa düzenlemiş olduğu standa, Dalyan İztuzu Turizm ve Tanıtım Derneği olarak yer aldık. 2017 etkinlik takvimimiz için verimli görüşmelerin yaşanması, Dalyan adına bizleri umutlandırdı. İlk olarak; Şubat ayı içerisinde, son günlerde ihtiyacımız olan birlik ve beraberliğimizi pekiştirerek, eğlenceli vakit geçirmek adına, Ortaca Belediyesi ile planladığımız ” Dalyan Kefal Balığı Festivali” nin ilgi görmesi sevindiriciydi. Bu etkinliğin, bir nebze de olsa kış aylarında sakin geçen Dalyan turizmine hareket getireceğine inanıyoruz.

Yine bu fuarda, ekonomik yollarla hafta sonu bölgemize ulaşmak isteyen misafirlerimize; bir süredir devam eden Anadolujet Havayolları ve YDA Dalaman Havalimanı işbirliğinde gerçekleşen Dalaman weekend projesinin tanıtımına, Dalyan gençlik festivalinin gerçekleşmesi için çalışmalara, yüzme, bisiklet, triatlon, koşu yarışlarının ön tanıtımlarına büyük önem verdik. Ve yine yaptığımız görüşmeler neticesinde, Anadolu Jet 1 Mart 2017 tarihinden itibaren Sabiha Gökçen Dalaman uçuşlarının başlayacağını bildirdi. İş birliği içerisinde olduğumuz; İstanbul Çin Konsolosluğunun organizasyonlarını yapan şirket ve turizmden sorumlu İstanbul Vali yardımcı İsmail Gültekin aracılığı ile, Başkanımız Hasan Karaçelik öncülüğünde derneğimiz adına kendilerini Dalyan’da ağırlama davetimizi ilettik. Konsoloslarımızı yakın zamanda bölgemize bekliyoruz. Yine Dalaman weekend projesi kapsamında Fenerbahçe spor kulübü ile ilerleyen günlerde tanıtım protokolü imzalanacak’’ dedi.

Haftaya görüşmek ümidi ile

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