Son günlerde referandum olacak mı olmayacak mı, olursa sonuç ne çıkar muhabbetleri en çok konuşulanlardan. Evet ülkemiz yeni bir sürecin içinde yol alıyor ve bu durum yeni belli olmuş değil.

Uzunca bir zamandır konuşuluyordu, ancak gündeme geldi. Gündem olmasıyla birlikte tartışmalar hararetlendi. Olmalı mı, kesinlikle olmalı. Tartışmak, varılacak kararın artısını eksisini bulmada çok kıymetlidir bence. Herkes fikrini beyan eder ki en doğru yol bulunur. Ama tartışmak diyorum bakın, kavga etmek değil. Bizim ülkemizde maalesef tartışabilen kesim çok küçük, herkes derdini kavgayla zorbalıkla karşısındakine anlatmaya çalışıyor. Ve hatta dikte edip benim fikrim doğruya gidiyor. O yüzden ben bu durumu fanatizm olarak görüyorum. Ha bi takımı tutmak ha bir siyasi partiye gönül vermek. Ucuna kadar götürüyorlar, özellikle bilinçsizce konuşanlar.

Fanatizm, takıntılı bir coşku, kontrolsüz bir heyecan eşliğinde bir davaya, politikaya, bir konuya ya da bir spora, genel sosyal normları hiçe sayacak derecede aşırı bağlanma halidir. Bir diğer deyişle psikopat derecesinde bencilliktir. Herhangi bir nesne ya da olguya bağımlılığın fanatizm olup olmadığını anlamak için eleştiriye karşı gösterilen tahammül durumuna bakmak lazım. Eğer kişi eleştiriye dayanamıyor ve tepki gösteriyorsa bu bağımlılık fanatizmdir. Kişi eğer eleştiriyi kabul etmese bile akli selim bir şekilde dinleyebiliyorsa bunun adı fanatizm değildir.

Peki bunun önüne geçmek için ne yapmalı? Tabi ki kişilerin temelden gelen psikolojik sorunları şak diye çözülemez. Fakat halk okumaya ve araştırmaya yönelirse, ama her açıdan okumak, işte o zaman biraz hafifler durumlar. Ülkede olan her hali açıklayacak çokça yazı, makale, bilimsel açıklama mevcut. Herkes açıp neler oluyor diye okuyabilir. Ama birçok kişi sosyal medyadan asılsız paylaşımlar yapmayı yeğ buluyor. Burdan açıkça ifade etmek ne kadar doğru bilmiyorum ama muhalefet buna en çok düşen kısım görünüyor şuanda. Hiçbir açıklamanın altı dolu olmadığı gibi, makul mantıklı bir çözüm önerisi de getirmiyorlar. Siyasi kazanım için çözüm şart bence. Çözüm üretmeyen yanlış bilgilerle ve dolduruşlarla halkın Atatürk sevgisini kullanmalarını yanlış buluyorum. Çünkü Atatürk’ün kurduğu partiye yakışır tek bir hareket göremiyorum. İktidar bu güne kadar hep yavaş ve sağlam adımlar atarken giderek zayıflayan muhalefet, yapabileceği en kötü yandaşlıkları yapıyor son 1 yıldır. Halkın fanatikçe olan sevdası yanlış ellerde yok olup gidiyor bence. Sonra da canım halk ,sadece holiganlar gibi meydanlarda bağırdıklarıyla kalıyorlar.

Aydın olduğu iddia edilen bu kesimin fanatizmi bırakıp, konuları tek taraflı değil çoğul görmeleri ve objektif yorumlamaları gerektiğini düşünüyorum.

İçerik hakkında görüşünüz

Yorum