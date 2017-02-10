Merhaba dostlarım…

Yeni haftaya güzel bir haberle başladık…

Bildiğiniz gibi ben ve benim gibi düşünen bir çok hemşehrimizin, uzun zamandır Muğla”ya Muğlalı bir İl Müdürü atanması ile ilgili isteğimiz vardı…

Evet; bu hafta başı, yani 06.02.2017 tarihi itibariyle artık Muğla”da doğmuş, Muğla”da büyümüş, Muğlalı gibi düşünen, Muğlalı gibi yaşayan, Muğla”nın heryerini bilen tanıyan bir İl Müdürümüz oldu….

Özellikle bu yukarıda saydığım özellikleri nedeni ile çok da isabetli bir Müdürlük olduğunu düşündüğüm, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne atanan İlkay Türkoğlu kardeşimi kutluyorum….

Gelin yeni Müdürümüzü biraz tanıyalım…

12.01.1976 yılında Muğla”mızın Fethiye ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Fethiye’de tamamladı. 1996-2000 yılları arasında Karadeniz Teknik Üniversitesinin Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünde eğitimini tamamladı…

2000 yılında Yozgat ili Boğazlıyan İlçesi, Boğazlıyan Lisesinde rehber öğretmen olarak ilk görevine başladı…

2002-2003 yıllarında yedek subay olarak askerliğini tamamladı…

2004 yılında Uluborlu İlçesinde, Uluborlu Çok Programlı Lisesinde Rehber Öğretmen olarak görev yaptıktan sonra , 2005 yılında Gönen Anadolu Öğretmen Lisesine atandı….

2006 – 2008 yılları arasında Gönen Anadolu Lisesinde Müdür Yardımcısı…

2008-2009 Şehit Selahattin Aysan Lisesinde Müdür Vekilliği…

2009 – 2012 Gönen Anadolu Öğretmen Lisesinde Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu…

Ekim 2012’de Isparta Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcılığına atanan İlkay Türkoğlu 06.02.2017 tarihi itibariyle Muğla Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü olarak, Millete hizmet görevine devam etmektedir….

Sevgili Müdürüm; baştan peşin peşin söyleyeyim işin çok zor…

İlimizin coğrafi şartları ve 1 milyonu aşan yerleşik nüfusu ile 6 milyonu aşan yaz nüfusu düşünüldüğünde Bekçiler”den Turgutreis”e, Taşlıca”dan, Kurucaova”ya ayak basmadık yer bırakmaman gerek…

Bu arada Muğla”nın dışarıdan görünen Fethiye-Marmaris-Bodrum gibi sahil beldelerinden ibaret olmadığını, sadece bir Turizm kenti olmadığını, sadece Tarım-Hayvancılık ile geçinen yoksul bölgelerimizin de olduğunu sen benden daha iyi biliyorsun… Sert coğrafi şartlarda mücadele eden orman köylerimizin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımızın şefkatli eline her zaman çok ihtiyacı var…

Daha da önemlisi şu ki;

Hain kalkışmanın yaşandığı o karanlık 15 Temmuz gecesinden sonra bütün İllerde yapılan #FETÖ operasyonları Muğla”da da yapıldı…

Hemen hemen bütün İl Müdürlüklerimizi ve Üniversitemizi de kapsayan bu operasyonların en yoğun yaşandığı yer malesef şahsının İl Müdürü olarak atandığı Muğla Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü olmuştur…

Buradan olayı şahıslara indirgemek doğru olmaz ama bu süreçte neler yaşandığı herkesin malumu…

Kimin suçlu olduğuna elbet yüce Türk Adaleti karar verecek…

Ve suçlu olan en ağır şekilde cezasını çekecek…

Sayın Müdürüm; belki de bu durum senin lehine olacak…

Kuracağın yepyeni kadrolar ile daha enerjik, daha dinamik bir hizmet kervanı oluşturabilirsin…

Sevgili dostlarım;

Sanmayın ki, sayın Türkoğlu”nu tanıyorum…

Sanmayın ki; akrabalığım var…

Sanmayın ki, atanmasında emeğim var…

Bu sevincim ve bu beklentim sadece Muğlalılara olan inancımdan…

Eski İl Sağlık Müdürümüz sevgili İskender Gencer”den sonra ilk defa bir hemşehrimizi bu makamda görmeyi çok istediğimden…

Bu atamada emeği geçen herkese bir Muğlalı olarak teşekkür ediyorum…

Başarılar diliyorum sayın Türkoğlu, Allah utandırmasın…

Son söz;

Darısı biz Muğlalı siyasetçilerin başına…

Saygılarımla….

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