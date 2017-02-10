Yıllarca belediye başkanlığı yaptığı, her türlü yapılaşmaya izin verdiği,

Kendinden sonra da yandaş belediye başkanlarının yönettiği,

İstanbul’u beğenmiyor ve,

“İstanbul’u kötü yapılaşma ile felç ettiler” diyebiliyor…

Aynı şekilde birkaç hafta önce de, yıllardır Başbakan ve Cumhurbaşkanı olarak tek elden yönettiği ülkede gidişin kötü olduğunu görerek “bu ülke böyle mi olmalı…” demişti…

Sanki İstanbul’u ve Türkiye’yi bu hale Devlet Bahçeli getirdi de ona fırça atıyor…

Yıllardır açılım açılım diyerek PKK’nın ülkeye yerleşmesine neden olup sonra da kandırdılar bizi dememiş miydi?

Yıllardır kol kola iktidarı paylaştıkları, Atatürk’çü orduyu birlikte tasfiye ettikleri, seçimleri beraber kazandıkları FETÖ’cüler için kandırdılar bizi dememiş miydi?

Yıllardır Eset gidecek, büyük Ortadoğu projesinin eş başkanıyım, Ortadoğu’yu yeniden dizayn edeceğiz diyen, sonunda Suriye’ye giren ve diğer muhalif gruplar tarafından El Bab kapısında yalnız başına bırakılan başkomutan kimdi?

Deniz feneri davasını örtbas ederek, milletin paralarının çalınmasına göz yuman CHP’miydi?

Ergenekon, Balyoz gibi davalarla Türk ordusu talan edilirken “ben Ergenekon’un savcısıyım” diyen Aziz Yıldırım mıydı?

***

Böyle kötü bir yönetim kariyeri olan birini, pek çok konuda yanlış yaptığı ortada olan birini, önüne gelenin kandırdığı birini başkan seçecek bu sisteme evet dersen artık geleceğimizi bitirmiş olursun… Bu işin sorumluluğunu taşıyabilecek misiniz?

Amerika bile başkanlıkla yönetiliyor dediğini duyar gibiyim… Herhalde haber izliyorsundur… Trump Müslüman ülke vatandaşları için vize yasağı getiriyorum dedi… Ama tarafsız yargı bu kararı anında iptal etti… Yani yargı Trump’a, ‘başkansın ama istediğini yapamazsın’ dedi…

Peki, bizde getirilmek istenen yeni sistemde başkanı durdurmak mümkün mü?

Yüksek yargı üyelerini başkan kendisi atayacağı için yargı başkana hiçbir şekilde hayır diyemeyecek…

Meclis durdurur diyeceksin ama o da mümkün değil… Çünkü üçte iki çoğunlukla yani 400 milletvekilinin oyu ile başkana soruşturma açılabilecek. Bu 400 milletvekilini bulmak mümkün olmayacaktır, çünkü başkan parti başkanı olacağına göre başkanın partisi de mecliste birinci parti olacaktır…

Hadi 400 milletvekilini bulduk ve başkan hakkında soruşturma açılmasına karar verildi, bu defa da başkan meclisi feshederek, yeniden seçime gidecektir…

Yani başkanı bir daha durdurmak mümkün olmayacaktır…

Yani anlayacağınız; şimdi “evet” der ve zatıalilerinin başkan olmasının yolunu açarsan, 5-10 yıl içinde kendi başkanlığında ülke yok olmaya doğru giderken “ bu ülkeyi kim bu hale getirdi?” derse ne diyeceksin?

O zaman işte bu işin sorumlusu bu anayasa değişikliğine “evet” dediğin için sen olursun…

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