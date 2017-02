Biz dünyanın en şanslı insanlarıyız. Anadolu gibi cennetten bir parça olan vatan toprağında yaşıyoruz. Bu toprakların hamuru, sevgi ve hoş görü ile yoğrulmuş. Tarih boyu insanlığa ışık olmuş medeniyetler ve kültürlere ev sahipliği yapmış. Güzellikleri nesilden, nesile miras olarak aktara, aktara bu günlere taşımış, kendisi kırılsa, incinse bile karşısındakini incitmekten imtina etmiş gönüllere ev sahibi yapmış topraktır Anadolu…

Biz kardeşliği ve dostluğu şiar edinmişiz. Düşmana bile merhameti ve insanlığı öğretmişiz. Dünyaya hep insanlık adına umut olmuşuz. Mazlumlara sığınak olmuşuz. Kimsesizlere kol, kanat germişiz. Gözü yaşlıların, gözünün yaşını silen olmuşuz.

Dünyanın en merhametli ve hoş görülü milleti olmamıza rağmen, vatanımıza göz diken olduğunda da canı, cananı ve sahibi olduğu her şeyi gözünü kırpmadan feda eden olmuşuz.. Şehadet şerbeti içmeye koşanlardan olmuşuz. Bin yıldır bu topraklar için milyonlarca şehit vermişiz..

Şairin dediği gibi ;

Bu vatan toprağın kara bağrında

Sıradağlar gibi duranlarındır,

Bir tarih boyunca onun uğrunda

Kendini tarihe verenlerindir.

Tutuşup kül olan ocaklarından,

Şahlanıp köpüren ırmaklarından,

Hudutlarda gaza bayraklarından

Alnına ışıklar vuranlarındır.

Ardına bakmadan yollara düşen,

Şimşek gibi çakan, sel gibi coşan,

Huduttan hududa yol bulup koşan,

Cepheden cepheyi soranlarındır.

İleri atılıp sellercesine

Göğsünden vurulup tam ercesine,

Bir gül bahçesine girercesine

Şu kara toprağa girenlerindir.

Tarihin dilinden düşmez bu destan,

Nehirler gazidir, dağlar kahraman,

Her taşı yakut olan bu vatan

Can verme sırrına erenlerindir.

Gökyay’ım ne yazsan ziyade değil,

Bu sevgi bir kuru ifade değil,

Sencileyin hasmı rüyada değil,

Topun namlusundan görenlerindir………………Orhan Şaik Gökyay

Biz vatan topraklarının sadece emanetçisiyiz. Bu toprakların gerçek sahibi, şairinde söylediği gibi toprağın kara bağrında sıra dağlar gibi duranlar, yani şehitlerimizdir.

Üzerinde gezindiğimiz, bastığımız bu toprağın her santimetresi şehit kanıyla sulanmıştır. Bedeli kan ve can ile çok ağır ödenmiştir. Bu uğurda ne ocaklar sönmüş, kaç evlat boynu bükük kalmış, kaç kadın bu uğurda dul kalmış, kaç anne ve baba evlatsızlığa razı olmuştur.

Bedeli ağır ödenmiş bu vatan toprağının ve devletimizin kıymetini bilelim. SENLİK-BENLİK davasına düşüp, birbirimize düşmeyelim. Milli birliğe ihanet etmeyelim. Şehitlerimizin kemiklerini sızlatmayalım.

Dünyanın en azgın emperyalistlerinin gözü bu topraklardayken, tezgah üstüne, tezgah kurarlarken, en azgın terör örgütlerini üzerimize saldırtırken, evlatlarımızın kanını döküp, ocaklarını söndürürken , bağımsızlığımıza gözü dikmişlerken hala birbirimize mi düşeceğiz ?

Sıcak savaş karşımızda. Bu coğrafya da her an her şey olabilir. Çok sıcak zaman dilimindeyiz. Orta doğuda hızla finale yaklaşılıyor. Kılıçlar çekildi. Bize düşen bedel ne ise ödetecekler. Karşımızda dünyanın en azgın emperyalistleri var. İnsanın ve canın onlar için hiç önemi yok. Bizim onların gözünde insan olarak bile değerimiz yoksa, en azından bizler, bize kıymet verelim AYRIŞMAYALIM. Kavga ve çatışma dilinden uzak duralım. Şehitlerimize layık olalım. Bu vatanın sahipsiz olmadığını tüm azgın, kan içici emperyalist güçlere gösterelim..

Allah birliğimizi ve kardeşliğimizi daim etsin. Allah devletimize, ordumuza, güvenlik güçlerimize ve milletimize zeval vermesin…

