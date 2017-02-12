Bodrum’da yaşanan trafik kazasında bir motosikletli yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Hastaneye kaldırılan kazazedenin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda seyreden 48 UD 978 plakalı motosiklet sürücüsü Mustafa Kurcan, eşiyle birlikte yolun karşısına geçmeye çalışan Nermin Türkmenpınar isimli yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Türkmenpınar, başına ve vücudunun çeşitli yerlerine aldığı darbelerle yaralandı.

Haber verilmesiyle bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından Acıbadem Hastanesi’ne kaldırılan kazazedenin başından kan geldiği görüldü. Yaralının durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kazanın ardından şoka giren kazazedenin eşi Ali Türkmenpınar’ın ise büyük bir endişe yaşadığı ve gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü. Türkmenpınar’ı çevredekiler sakinleştirmeye çalıştı.

Kazanın ardından bölgede trafik akışı bir süre aksarken polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı. Kazaya sebebiyet veren motosiklet sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere Bodrum Ilçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Kazaya karışan motosikletin bölgeden kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.