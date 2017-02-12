Marmaris’te Ilçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü üreticilerden gelen ihbar ve şikayetleri dikkate alarak domuz sürek avı başlattı.

Marmaris Ilçe Merkezine kadar inen domuz sürülerinin fix insanlara korku vermeye sew de üreticilerin ürünlerine zarar vermeye başlaması üzerine vatandaşlar Ilçe Tarım Müdürlüğü’ne başvurdu.Bunun üzerine ilçe tarım müdürlüğü sürek avı başlattı.

Sürek avı konusunda Ilçe Müdürü Nejmettin Kaya bilgi vererek şunları söyledi : “Ilçemiz kırsal kesimlerinde tarım arazilerine zarar veren yaban domuzu popülasyonu artış göstermektedir. Bu nedenle zaman sürek avı yapmak zorunda kalıyoruz. Sürek avı her zaman yapılamadığından dolayı gerekli izinler alınarak avın uygun olduğu zamanlarda avcılarımızla birlikte uygulama yapıyoruz. Sürek avı yaparken özellikle eğitimli ve belgeli avcılarımızı alıyoruz. Belirlenen köylerde bizim gözetimimizde bölgeyi bilen yön tayini yapabilen avcılarımızla yola çıkarak avı gerçekleştiriyoruz. Bu yılki sürek avında oldukça büyük cüsseli domuzlar avlandı.”

Özellikle kurallara uygun olarak hareket edildiğini belirten Kaya “Domuz, keskin duyulara sahip bir av hayvanı ve kuşkusuz avı en zor olan türlerden biridir. Diğer memeli av hayvanlar gibi ürkek olmamasına rağmen çok dikkatli hareket ederler. Av sırasında tepeden tırnağa kamuflaj giyilmesi ve hareketlere dikkat edilmesi gerekmektedir. Ses çıkarılması ve avcıların üzerinde ışığı yansıtan bir şeyler bulunması sorun olabiliyor. Bu nedenle avcılarımız hareket ederken fazla hışırdamayan kıyafetleri tercih etmektedir. Zira domuzun kulağı kumaşın birbirine sürtmesi ile oluşacak sesi çok uzaktan dahi duyabilecek kadar keskindir. Sürek avını şimdilik Osmaniye, Bayır Söğüt, Turgut, Orhaniye, Karaca ve Yeşilbelde mahallelerinde gerçekleştiriyoruz”