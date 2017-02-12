Ortaca’da-Cem-Karaca-ve-Barış-Manço-anıldı

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Ortaca-ilçesinde-Anadolu-Rock-müziğin-efsaneleri-Cem-Karaca,-Barış-Manço-ve-Bahadır-Akkuzu-anıldı
Ortaca-ilçesinde-Anadolu-Rock-müziğin-efsaneleri-Cem-Karaca,-Barış-Manço-ve-Bahadır-Akkuzu-anıldı

Ortaca ilçesinde Anadolu Rock müziğin efsaneleri Cem Karaca, Barış Manço ve Bahadır Akkuzu anıldı.

Aylık yayımlanan kültür sanat dergisi Ege Yolcu, düzenlediği anma etkinliği ile Anadolu Rock müziğin efsane isimleri Cem Karaca, Barış Manço ve Bahadır Akkuzu’yu andı.

dönence-ve-bandana-ustaların-eserlerini-seslendirdi
dönence-ve-bandana-ustaların-eserlerini-seslendirdi

Çok sayıda Cem Karaca, Barış Manço ve Bahadır Akkuzu hayranının katıldığı gecede, Grup Dönence ve Grup Bandana tarafından sanatçıların eserleri seslendirildi.

slayt-gösterisi-ile-usta-sanatcıların-biyografisi-anlatıldı
slayt-gösterisi-ile-usta-sanatcıların-biyografisi-anlatıldı

Anma gecesinde Ege Yolcu dergisi imtiyaz sahibi Nadir Şahin, slayt eşliğinde Cem Karaca, Barış Manço ve Bahadır Akkuzu’nun biyografilerini anlattığı bir sunum gerçekleştirdi.

Anadolu Rock Müziğin öncüleri ve efsane isimlerini geleneksel hale getirdikleri anma etkinliği ile hatırladıklarını ifade eden Nadir Şahin, “Her yıl olduğu gibi bu yılda Ege Yolcu Dergisi, Barış Manço, Cem Karaca ve Bahadır Akkuzu için, Ortaca’da anma gecesi düzenledi.  1 Şubat 1999 yılında Barış Manço’yu, 8 Şubat 2004 tarihinde Cem Karaca’yı ve 6 Ağustos 2009 yılında Bahadır Akkuzu’yu kaybetmiştik. Muğla ilindeki ilçeler içinde sadece Ortaca’da, bu efsane sanatçılar adına yıllardan beri ücretsiz anma günleri düzenliyoruz.” diye konuştu.

cem-karaca-ve-barış-manço-anma-gecesi-nadir-sahin
cem-karaca-ve-barış-manço-anma-gecesi-nadir-sahin
“Efsaneleri unutmayız”

Ege Yolcu’nun 2010 yılından bu yana etkinliği düzenlediğini hatırlatan Şahin, “artık geleneksel hale gelen anma gecesinde, slayt eşliğinde Cem Karaca, Barış Manço ve Bahadır Akkuzu’nun biyografilerini anlattık. Sevilen parçaları seslendirildi. Biz efsaneleri unutmayız.” dedi.

Ortaca’da-Cem-Karaca-ve-Barış-Manço-anıldı
Ortaca’da-Cem-Karaca-ve-Barış-Manço-anıldı

Şahin, Temmuz ayında gerçekleştirecekleri Köyceğiz Motosiklet Festivali ile Ege Yolcu’nun etkinliklere devam edeceğini sözlerine ekledi.

– Cihat Cura

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