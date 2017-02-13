Aldan,-Göcek-2-Tünelinin-Açılışı-Neden-Geciktirilmektedir

CHP Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan TBMM Başkanlığına verdiği soru önergesinde “Göcek 2 tünelinin açılışı neden geciktirilmektedir’’ diye sordu.

CHP Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan tarafından yazılı olarak cevaplandırılması istemi ile TBMM Başkanlığına verdiği soru önergesinde ‘’ Yapımı bittiği halde neden Göcek 2 Tünelinin hizmete alınması ısrarla geciktirilmektedir’’ diyesordu. CHP Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan soru önergesinde ‘’ Muğla – Antalya karayolunu birbirine bağlayan Göcek Tüneli, Tinsa İnşaat ve Sanayi Limited Şirketi tarafından 25 yıllığına yap-işlet-devret modeliyle inşa edilmiş ve 9 Eylül 2006’da hizmete açılmıştır. Dokuz yıldan bu yana özel sektör tarafından işletilen gidiş-geliş olarak kullanılan tünelin yanına, trafiğin daha da rahatlaması için Karayolları 13’üncü Bölge Müdürlüğü tarafından yapımı üstlenilen 868 metre tüp uzunluğuna sahip, toplamda 964 metre uzunluğundaki Göcek 2 Tüneli, inşaatı tamamlanmasına rağmen, yıllardır hizmete açılmamıştır. Halen, sadece 900 metre uzunluğundaki Göcek 1 Tünelinde tek geçiş için, motosikletlerden 2, otomobillerden 4,5, kamyonetlerden 6, kamyonlardan 9 ve TIR’lardan 13 lira ücret alınmaktadır. Bütün bunların yanında, son günlerde, Göcek 1 Tüneli’nin bakıma alınacağı ve trafiğin yapımı biten Göcek 2 Tüneline yönlendirileceği, işletmenin de yine Göcek 1 Tünelini işleten firmaya verileceği iddia edilmektedir. Oysa, 7 Haziran seçimleri öncesi dönemin başbakanı Başbakan Ahmet Davutoğlu, Muğla’da yaptığı mitingde, Göcek 2 Tüneli’nin ücretsiz olacağını sözünü vermiştir.

Bu bağlamda; Göcek 1 Tüneli’nin su sızdırdığı için bakıma alınacağı, trafiğin Göcek 2 Tünelinden sağlanacağı, işletmenin de aynı firmaya verileceği ve ücretli olacağı iddiaları doğru mudur?

Yapımı bittiği halde neden Göcek 2 Tünelinin hizmete alınması ısrarla geciktirilmektedir?

Osman Gazi Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü geçişlerinde devlet katkısı ile indirim yapılırken, toplam uzunluğu bir kilometreyi bulmayan Göcek 1 Tünelinin geçiş ücretlerinde hazine katkısı ile indirim yapılmaması bölgesel ayrımcılık değil midir?

Bölge insanımızın her geçişte büyük tepki gösterdiği Göcek 1 Tünelini devletleştirerek sorunu bütünüyle çözmeyi düşünüyor musunuz?’’ dedi.