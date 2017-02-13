Bisiklet-tutkunları-Ortaca'da-1-günlük-kontak-kapattı

Bisiklet tutkunları, Bisiklet kullanımına dikkat çekmek amacıyla Ortaca’da 1 günlük kontak kapatarak bisikletle dolaştılar. İş yerlerine ve alışverişe bisikletleriyle gittiler.

Hürpedal Bisiklet Derneği üyeleri, CHP Ortaca İlçe Başkanlığı’nın düzenlediği etkinliğe Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik de destek verdi.

Ortaca Belediyesi Kültür Parkta çalışan ve evden iş yerine yıllardır her gün bisikletle gidip-gelen Hatice Boz takdir topladı.

Hürpedal Bisiklet Derneği üyesi Zehra Erbil, CHP Ortaca İlçe Başkanı Mehmet Sertkaya ve Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik bisiklet kullanımının artırılması için çalışmalar yürütüldüğünü söylediler.

Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik, Ortaca’da düzenlenen bisiklet festivalinin ardından ilçede bisiklet kullanımının gözle görülür bir şekilde arttığını söyledi.

Yeni yapılacak olan bisiklet yollarının artmasıyla birlikte belediye olarak da bisiklet istasyonları kurmayı planladıklarını ifade etti.

CHP Ortaca İlçe Başkanı Mehmet Sertkaya, ilçenin bisiklet kullanmaya uygun bir yapısı olduğunu, Muğla’da örnek gösterilen Ula’daki gibi bisiklet kullanımını yaygınlaştırmayı hedeflediklerini belirtti.

Hürpedal Bisiklet Derneği üyesi Zehra Erbil, sağlıklı yaşam için hareket ve bisiklet kullanımının önemine değinerek, trafik sorununun çözümünde bisiklet kullanıcılarının yaygınlaşması gerektiğini vurguladı.

Ömer Kundakçı