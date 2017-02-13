Fenerbahçelilerden-Bölge-Turizmine-Destek

Ortaca Dalyan İztuzu Turizm ve Tanıtım Derneğinin ‘’Dalaman Weekend Projesi’’ kapsamında hazırladığı yeni bir haftasonu tatil projesine Fenerbahçe Spor Kulübünden destek geldi.

Ortaca, Dalyan İztuzu Turizm ve Tanıtım Derneği tarafından yaz ayları dışında bölge turizminin hareketlendirilmesi amacı ile ‘’Dalaman Weekend Projesi’’ çerçevesinde hazırlanan haftasonu tatil projesi ile ilgili olarak Fenerbahçe Spor Kulübü ile protokol imzalandı.

Dalyan İztuzu Turizm ve Tanıtım Derneği Başkan Yardımcısı Ali Mürşit Yağmur, YDA Dalaman Havalimanı Genel Müdürü Hamdi Güvenç ile Fenerbahçe spor kulübü Kurumsal Kartlar satış yöneticisi Hüseyin Kıral arasında imzalanan protokol ile Fenerbahçe Spor Kulübü taraftarları Cuma günü akşamı başlayacak 2 gece 3 günlük haftasonu tatillerini Dalyan’daki otellerde % 15-20 indirimle yapabilecekler.

Amaç turizme hareketlilik kazandırmak

Dalyan İztuzu Turizm ve Tanıtım Derneği Başkan Yardımcısı Ali Mürşit Yağmur konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Proje kapsamında Dalyan’da bulunan 8 otel ile sözleşme yapıldı. Fenerbahçe Spor Kulübü taraftarları proje kapsamında haftasonu tatillerini % 15- 20 oranlarındaki indirimlerle otellerimizde yapabilecekler. Proje Fenerbahçe resmi internet sitesinden de taraftarlarına duyurulacak. Amacımız bu ve benzeri projelerle yaz sezonu dışında kalan dönemde Dalyan turizmine hareketlilik kazandırmak’’ dedi.