Köyceğiz Belediyesi, Yaşamın Kolay Olduğu Kentlerin Uluslararası Ağı olarak bilinen Uluslararası Belediyeler Birliğine Cittaslow (Sakin Şehir) başvurusu yaptı.

Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan, Cittaslow Uluslararası Belediyeler Birliği Türkiye Temsilcisi Seferihisar Belediyesine ziyarette bulunarak bilgi aldı. Cittaslow hakkında bilgi alan Başkan Ceylan çalışmaları da yerinde inceledi.

Ceylan, Köyceğiz’de turizmi 12 aya yaymak, tarihsel değerler ile birlikte bölge insanının kalkınmasını sağlamak istediklerini ifade etti.

“Tarihimizi ve doğamızı koruyarak ekonomiye katkı sağlayacağız”

Başkan Ceylan, “Köyceğiz’in müthiş doğasını bilinçli bir şekilde koruyarak, şehrimizi Cittaslow Belediyeler Birliğine dâhil etmek için sivil toplum kuruluşları ve bölge halkımız ile birlikte el ele kendimizi iyi anlatarak hak ettiğimiz bu nişanı almak amacındayız. Dünya’da bu felsefeye sahip çıkan ve nüfusu 50 binin altındaki belediyeler bir araya gelerek, Cittaslow felsefesine uygun kriterler ile Cittaslow Genel Kurulundan bu nişanı alıyorlar. Köyceğiz bu sürece dâhil olmak için müracaatını yaptı.” ifadelerini kullandı.

Köyceğiz Cittaslow Koordinatörü, Köyceğiz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Halil Karanfiloğlu ise bir hafta gibi hızlı bir süreçte gerekli belgeleri hazırlayarak, Cittaslow Türkiye Temsilciliğine Uluslararası Cittaslow Genel Kuruluna sunulmak üzere Köyceğiz dosyasını teslim ettiklerini aktardı.

– Cittaslow

1999 yılında İtalya’da kurulan uluslararası bir belediyeler birliği, kurulduğu ilk yıllarda İtalyan kentleri arasında yaygınlaşan hareket, günümüzde 28 ülkede 182’den fazla üyeye sahip bulunmakta.

Türkiye’de ise Muğla’nın Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi de dahil olmak üzere, Gökçeada, Halfeti, Perşembe, Şavşat, Seferihisar, Taraklı, Uzundere, Vize, Yalvaç ve Yenipazar “Sakin Şehirler” arasında yer almakta.