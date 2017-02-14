Jandarma-sahilde-Gınger-ile-sevgililere-çiçek-dağıttı

– Muğla Il Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler 14 Şubat Sevgililer Günü kapsamında Ula’nın Akyaka sahilinde Gınger ile vatandaşlara çiçek dağıttı.

14 Şubat Sevgililer Günü kapsamında Muğla Il Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Muğla’nın Ula ilçesi Akyaka sahilinde vatandaşların sevgililer gününü kutladı. Jandarma Trafik ekipleri ve asayiş ekiplerinin ortaklaşa gerçekleştirdiği etkinlikte vatandaşlar jandarmayı karşılarında görünce şaşkınlıklarını gizleyemediler.

Kadın Astsubayın da katıldığı sevgililer günü etkinliğinde önce Akyaka Mahallesi içinde araçlardaki vatandaşlara çiçek vererek sevgililer gününü kutladı. Jandarma ekipleri daha sonra Akyaka sahilinde Gınger elektrikli bisiklet ile sahilde oturan vatandaşların masalarına giderek çiçek verdi.

Jandarmayı karşısında gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken, “Jandarmamıza teşekkür ediyoruz. Asker olunca insan demir bir yumruk gibi düşünüyor ama, aslında altta çok yumuşak şeyler var. Çok teşekkür ediyoruz komutanımıza çok sağ olsun. Gerçekten beklemiyorduk. Böyle güzel bir olay bizim için çok hoş oldu. Bir bayan jandarma görüyorum. Kind defa görüyorum. Çok ilginç çok güzel.

Jandarmamız genelde bu çalışmayı yapıyor. Çok güzel çalışıyorlar. Daha önce böyle bir olayla karşılaşmadık. Çok şaşırdık ve çok da mutlu olduk aldığımız çiçeklerden ötürü. Çok güzel bir etkinlik. Çok şaşırttılar bizi” dedi.