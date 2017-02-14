Ortaca’da-maskeli-balo-partisi

Umut Park Eğlence Merkezinde 24 Şubat Cuma günü Maskeli Balo Partisi yapılacak.

Partide; Yüz boyama, Palyaço eşliğinde animasyonlar, balon şov gibi etkinlikler yer alacak.

24 Şubat Cuma saat 18:00 – 22:00 arasında gerçekleştirilecek parti için biletler ise Atatürk Mahallesi İnönü Caddesindeki Umut Park’tan temin edilebilecek. Yine 0 533 479 18 15 numaralı telefondan parti hakkında ayrıntılı bilgi alınabilecek.

Umut Park işletmecisi Soner Özdemir; “Mutlu Aileler, Mutlu Çocuklar misyonu ile çıktığımız bu yolda açıldığımız günden bu yana kampanyalarımız ve etkinliklerimiz ile bölge halkına en iyi hizmeti vermek amacıyla çalışmaya devam ediyoruz. 24 Şubat Cuma günü yeni etkinliğimize tüm halkımızı davet ediyoruz. Yüz boyama, Palyaço eşliğinde animasyonlar, balon şov etkinliklerimizin yanı sıra misafirlerimize patlamış mısır, yaprak sarma, kısır ve turşu ikramımız olacak.” dedi.