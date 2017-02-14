Yıkılmak-üzere-olan-gecekondudaki-Söğüt-ailesi-yardım-bekliyor

Dalaman İlçesinde, yıkılmak üzere olan bir gecekonduda yaşayan Söğüt ailesi yetkililerden yardım bekliyor.

Dalaman ilçesi Söğütlüyurt Mahallesindeki yıkılmak üzere olan bir gecekonduda hiçbir geliri olmadan yaşam mücadelesi veren Söğüt ailesi, 1974 yılından bu yana yaşadıkları hazine arazisi üzerindeki tapusuz evin üzerinde bulunduğu arazinin, yapılacak olan okul inşaatı için tahsis edilmesinin ardından evsiz kaldı.

Dalaman Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının yardımları ile yaşamını idame eden çift, yetkililerden yardım talep etti.

1974 yılında evi yaptığını söyleyen Recep Söğüt, “1981 yılında imar affından yararlanıp yeminli büro dosyası yaptırdım. Bu yeri okul için tahsis etmişler. Ben tapuya müracaat ettim. Bana başka yerden yer tahsis edileceği söylendi. Mağdur etmeyeceklerini söylediler. Şimdi ise beni çıkarıyorlar. Şeker hastasıyım, yüzde 68 engelli raporum var. Eşimde omuriliğinden sakat. Yetkililerden, Devletimizden bize el uzatmasını istiyorum.” diye konuştu.

48 senedir burada oturduğunu dile getiren Recep Söğüt’ün eşi Nesibe Söğüt ise, “evimin yıkılmasını istemiyorum. Biz fakir insanlarız. Devletimizden, büyüklerimizden yardım bekliyoruz.” dedi.