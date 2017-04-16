Ortaca ilçesinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi halk oylaması için oy verme işlemi tamamlandı.

Anayasa değişiklik paketinin oylandığı referandum için Ortaca’da vatandaşlar sabah saat 08.00 itibariyle oyunu kullanmaya başladı.

İlçe genelinde kurulan 97 sandıkta 35 bin 388 seçmen sandık başına gitti. Oy verme işlemi saat 17.00 itibariyle sona erdi. Sandıkların kapanmasının ardından oylar sayılmaya başlandı.

Vatandaşlık görevini yerine getirmek için yaşlılar, hastalar ve engellilerin de sandık başına akın ettiği referanduma katılımın yüksek olduğu gözlendi.

Oyunu, Ortaca Anadolu Lisesinde kullanan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ortaca İlçe Başkanı Mehmet Sertkaya, referanduma katılımın çok yüksek olduğunu ifade ederek, “insanlar güzel bir havada sandıklara geldiler. Görevlerini yaptılar. Sandıklar kapandıktan sonra hem evet diye hem de hayır diyenler tüm Türkiye’yi kucaklamalıdır.” diye konuştu.

45 gün boyunca çalışarak vatandaşlara değişiklik sistemini anlattıklarını belirten AK Parti Ortaca İlçe Başkanı Yavuz Kırmızı ise, “çıkacak olan sonucun Ortacamıza, bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Vatandaşın nihai söylediği bizim başımızın tacıdır.” dedi.