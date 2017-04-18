Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe’nin Algı mahallesinde yangında ev eşyalarını kaybeden vatandaşın eşyaların yerine yenileri verildi.

Geçtiğimiz günlerde Menteşe’nin Algı Mahallesi’nde yaşanan olayda bir aile yangın sonrasında evindeki tüm eşyalarını kaybetti.

Olay anında bölgeye giden Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Algı Mahallesi’nde bulunan Sağlık Evi Lojmanını aileye tahsis etti.

Yangında evdeki eşyalarını da kaybeden aileye Paylaşarak Sevindir projesi ve yardımseverlerin katkılarıyla yeni eşyalar alınarak eve yerleştirildi.

Yapılan yardımdan dolayı mutlu olduklarını belirten aile, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve personeline teşekkür etti.

Aile yeni evlerine kavuşana kadar, Sağlık Evi Lojmanında kalacak.