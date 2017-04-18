Ege semalarında yıldırımların büyüleyen görüntüsü

Kıyı Ege’de dün gece etkili olan sağanak yağış bir yandan günlerdir yağış bekleyen çiftçiyi sevindirirken, diğer yandan Ege semalarında görsel şölen oluşturdu.

Yaklaşık 3 saat içerisinde Kıyı Ege’de yüzlerce yıldırım düştü. Herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı gecede gökyüzünde yıldırımlar seyrine doyum olmaz görüntüler oluşturdu.

Aydın ve Muğla’da dün gece yarısı başlayan ve yaklaşık bir saat aralıksız devam eden yağış sırasında özellikle yüksek kesimlere yüzlerce yıldırım düştü.

Gecenin karanlığını aydınlatan yıldırımlar objektiflere de yansıdı.