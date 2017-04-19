Nazım Hikmet’in bir şiirinde geçer.

“Dünyanın hali gibi halimiz”

Kaos, kargaşa, yalan, savaş, açlık, ölümler…

Bu ortamda ‘Evet’ çıksa ne olacak, ‘Hayır’ çıksa ne.

17/25 Aralık sürecini atlatmışız.

15 Temmuz’u yaşamışız… Etkileri hala sürüyor.

Ülke çok ciddi bir travmanın yaşandığı dönemde, iyileşemeyiz de daha.

Pis bir terör örgütünün kalıntıları hala ülkenin damarlarında dolaşıyor… Her gün yeni bir haber yeni bir operasyon.

İşsizlik almış başını gidiyor.

Enflasyon son 8 yılın zirvesinde.

Ülkenin etrafı yangın yeri.

Bir yanımız savaşta.

Öbür yanımız emperyalist devletlerin kıskacında.

Ülkemizi ve milletimizi herkes bir yerinden çekip bir yerlere sürüklemeye çalışıyor.

Biz ne yapıyoruz? REFERANDUM.

Şu zor günlerde devletin ve hükümetin bütün kurumları, partiler, idareciler herkes ama herkes işi gücü bırakmış REFERANDUM için çalışıyor.

Aylardır devlet ve hükümet işleri durmuş vaziyette. Belediyeler bırakın asli hizmetlerini her bahar yaptıkları çiçek ekme işlerini bile askıya almış.

Varsa yoksa referandum.

Soruyorum size dürüst olun!

16 Nisan sonrası ne çıkarsa çıksın bu ülkede ne değişecek?

HİÇBİR ŞEY.

Ne yönetenler ne yönetilenler…

O zaman bu ülkenin bu kadar zamanını ve kaynağını harcamak niye?

İçişleri Bakanımız Süleyman SOYLU’nun bir vatandaşla diyaloğu her şeyin özeti.

Vatandaş, “Sayın Bakanım, bu işsizlik sorunu ne olacak? Ben sorumu sorayım da siz cevap verin. 10 yıldır oy veriyorum? Ahırdaki öküzü sattım”.

Bakan Soylu, “Tamam haklısın. Sen merak etme. Eğer Türkiye’yi, bizi başka yerlerle uğraştırırlarsa bu meselelerle ilgili tam istediğimiz çözümleri elde edemeyiz”.

Bakan beyin bu toplantıdaki amacı ‘EVET’leri artırmak.

Vatandaşın derdi ‘İŞSİZLİK’.

Ama bakan doğru söylemiş… Bu kadar derdin, sorunun arasında bakanları, valileri, belediyeleri başka şeylerle uğraştırmasalar… Herkes işine baksa… Pek çok sorun çözülecek.

Ben ve benim gibi pek çok insan “Bir insana bu kadar yetkiyi neden verelim” den ziyade, “Bir insan bu kadar çok yetkiyi neden istiyor?” diye soruyor.

Aldığımız cevap da genelde “Vatanın milletin iyiliği için” oluyor… Ve bu cevap hiç tatmin edici değil.

Çünkü vatanın ve milletin iyiliği şu anda EVET’e değil, işsizliği yok etmeye çalışmaktan geçiyor. Ülkeyi refaha ulaştırmaktan geçiyor…

Dışişlerinin, Hollanda ya da diğer ülkelerle ağız dalaşından değil, bölgedeki karmaşadan ülkeyi yara almadan çıkarmaya çalışmasından geçiyor.Ama yok.

Dedik ya, ‘Dünyanın hali gibi halimiz’.

E, “Hayırlısı olsun” o zaman…