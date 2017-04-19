Haftalardır, yaklaşan referandumda neden “hayır” dememiz gerektiğini anlatmaya çalıştım.

Haftaya ya “evet” demiş kendi eliyle kendi geleceğini köreltmiş, Orta doğu’ya itilmiş bir Türkiye’de, ya da “hayır” diyerek gericiliğe, padişahlık heveslerine dur demiş, çağdaşlaşma yoluna devam etmeye kara vermiş bir Türkiye’de görüşeceğiz…

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Milletin temsil edildiği meclis olmasın, padişahlık gibi tek adam olsun diyorsan “evet” de…

Yıllardır iktidarlarında yaptıkları hatalarla ülkeyi getirdikleri bugünkü yeri beğeniyorsan “evet” de…

Çağdaşlık, laiklik, özgürlük, demokrasi, milliyetçilik kavramları sana hitap etmiyorsa, ümmetçilik ve koyun olup biat etmek istiyorsan “evet” de…

Yeni düzenlemelerde O’nun bir oyu senin 600 oyuna eşit… Bu durumu onuruna yedirebiliyorsan “evet” de…

Türk kültürü, Atatürk’ün belirlediği Türk Milliyetçiliği sana hitap etmiyorsa, benim milliyetim yok, sürü olmak bana yeter diyorsan“evet” de…

Devlet bütçesini, devletin kurumlarını, devletin memurlarını kendi kampanyaları için kullanıp hala, hak, adalet, müslümanlık gibi kavramlardan bahseden, dini siyasete alet eden, sahte siyaset söylemlerine kanıyorsan “evet” de…

Enflasyon artmakta işsizlik rekor kırmakta, bunlara yeni anayasa maddeleri çare olacaksa “evet” de…

Çocuklara, kadınlara yönelik cinsel istismarlar Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırmakta, yeni düzenlemeler buna çare olacaksa“evet” de…

Yeni düzenlemelerde, terörü durduracak, turizmi canlandıracak, ekonomiyi iyileştirecek maddeler varsa “evet” de…

Akarsularımız HES için yandaş şirketlere verilerek, sahillerde yapılaşmalara izin verilerek doğa talanı sürdürülmekte, yeni anayasa ile bunlar düzelecekse “evet” de…

Bu ülkede dini kısıtlamalar var, ezan okuyana, camiye gidene karşı çıkılıyor diye düşünüyorsan “evet” de…

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Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, çağdaş, laik, demokratik bir halk cumhuriyetinde yaşamak istiyorsan; yapılan değişiklikler bunların hepsine karşı olduğu için “hayır” de…

Ülkenin eyaletlere bölünmesini istemiyorsan, tek millet, tek devlet istiyorsan bu değişikliklere “hayır” de…

Geçmediğin köprünün parasını ödemeye devam etmek istemiyorsan “hayır” de…

Sürekli aldatılan, sonra da beni kimse aldatmadı diyen birini tek adam, başkan yapmak istemiyorsan “hayır” de…

Neymiş; çok başlılıktan kurtulacakmışız; 15 yıldır bir kişi yönetmiyor mu bu ülkeyi, (istediği zaman seçilmiş başbakanı değiştirmiyor mu?) nerdeymiş çok başlılık? Bu yalana kanma “hayır” de…

Neymiş; işler hızlanacakmış, sanki şimdi engelleyen varmış gibi… Bu şekilde tek adam yaratmak için gizli amaçlarını öne süremeyen, uydurma bahanelerle oy isteyene kanma “hayır” de…

Açılım açılım diyerek ülkeyi bölünme noktasına getirenlere “hayır” de…

Bilimden uzaklaşmaya, eğitimi imam hatipleştirmeye “hayır” de…

Saddam gibi, Kaddafi gibi, Esad gibi tek adam yaratıp, sonra da o tek adamla birlikte ülkemizin yok olmasını istemiyorsan “hayır”de…

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Anlayacağın sevgili okur; bu yol ayrımında belirleyici olan senin bir ‘oy’un…

Bir oy ile ne olur ki deme…

Birer birer birikerek milyonlar oluyor…

Belki vereceğin bir “evet” oyuyla geriye gidip Ortadoğu ülkesi olacağız ve din batağına saplanacağız…

Belki de vereceğin bir “hayır” oyuyla Atatürk’ün gösterdiği yolda yılmadan ilerleyeceğiz…