Referandum için son haftadayız. Tek dileğim, milli birlik ve beraberliğimize halel gelmeden sonuçlanmasıdır.Sandıktan hangi sonuç çıkarsa, çıksın bizim ülke olarak, birliğe çok ama çok fazla ihtiyacımızın olduğu günlerdeyiz.

Dünya “değişim“ sancıları yaşıyor. Dünya gündemi çok hızlı değişiyor ve çok stresli olaylar yaşanıyor. Dünyada hızlı gelişmeler yaşanırken, biz ise iç siyasete gömülmüş vaziyetteyiz. Çok önemli hamlelerin yapıldığı, küresel egemen güçlerin bilek güreşine tutuştuğu günlerdeyiz. Her an yeni ittifaklar, yeni dengelere şahitlik ediyoruz. ABD ,Suriyede planlamasının ikinci aşamasına geçti. Artık bu saatten sonra “ Suriyenin bütünlüğü “ diye bir durum kalmayacak. Suriye’nin parçalı bir yapıya gideceği ön görülüyor. ABD ,”Pyd-pkk ‘ya bir fedaratif yapı “ oluşturmanın adımlarını atıyor. Bu durum epey canımızı sıkacak ve ABD ile karşı,karşıya kalacağız. Orta doğuda ülkeler cepheleşiyor. Uzun sürecek sıkıntılı ve çatışmaların olduğu günlere evrilecek dönem başladı.

İç siyasetten,dış siyasete yoğunlaşılması gereken günlerdeyiz. Bu günlerde ıskalayacağımız hamleler veya yapacağımız hatalar, en az yüz yıl telafisi olmayacaktır. Gelecek şekillenirken, bizim tek ihtiyacımız olan şey ise BİRLİĞİMİZDİR.

Sivillerin yaşadığı yerlere,gözlerini kırpmadan gaz bombaları atıp,küçücük çocukların çırpına,çırpına ızdıraplar içerisinde ölmesine sebep olanların hiç vicdanı sızlamıyor. Onlar, rantlarının peşinde. İnsanların ,sivri sinek kadar kıymeti yok. Gözlerinde insan bile değiliz. KADERİMİZİ böylesine gözü dönmüş,insanlıktan bihaber,kan emici emperyalistlerin ELİNE Mİ BIRAKACAĞIZ.

Bu nedenle refarandum sürecini KAMPLAŞMADAN, KUTUPLAŞMADAN tamamlamalıyız. Bu coğrafyada sadece ülkemizin ve insanımızın değil,tüm sömürülen,ezilen halkların kaderiyiz. Algı operasyonlarından kurtulup,gerçekleri görmek ve milli birlik ve beraberliğe sarılmaktan başka çaremiz yok bizim. Gidebileceğimiz tek bir ülke dahi yok. Adımızı duyan düşmanca davranıyor. Avrupada yaşayan kardeşlerimize sorun ve dinleyin yaşadıklarını. Unutmayalım bizim,bizden başka dostumuz yok. Acı ama tek gerçekte bu…

Tarih boyu zalimlerin korkulu rüyası olmadık mı ? Bizim olmadığımız dünya,kan gölüne dönmedi mi ? Mazlumlar sahipsiz kalmadı mı ? Dünyanın en büyük medeniyetlerini kurmuş olan milletimize, ikinci sınıf insan ve barbar muamelesi yapılmadı mı ? Yer altı ve yer üstü zenginliklerimiz çalınmadı mı ? Darbeler ile milletimize diz çökertilmedi mi ? Gencecik filizlerimiz idam sehpalarında,ceza evlerinde tırpanlanmadı mı ? Ülkemizin tüm kurumlarına hainler ile sızmadılar mı ? Bu hainler kendi milletine bomba atıp,kurşun sıkmadı mı ? Bölücü terör örgütü başta olmak üzere,ülkemize diz çökertmek isteyen bir çok devletin istihbarat elemanları ile kol,kola olmadılar mı ?

Kötüler ve hainler ellerinden geleni ardına koymadılar. Biz vatanseverler ne yaptık ?

Sağcı veya solcu olmak, doğulu veya batılı olmak,alevi veya sünni olmak vatansever olup, Türk milletinin geleceği için BİRLİK içerisinde TEK YÜREK olmamıza engel mi ? Elbette engel değil… Milli birlik ve beraberliği sağlayıp,ülkemizi huzurlu ve mutlu ,aydınlık yarınlara taşıyacağız..

Çünkü “ Tarih bizi çağırıyor “ ve “ mazlumların “ tek umuduyuz. Güçlü olmak ve başarmak zorundayız. Sadece “Türk milleti “ için değil, ADALETE ,ŞEFKATE ve HUZURA hasret kalmış tüm İNSANLIK adına BAŞARMAK ZORUNDAYIZ… Umarım ve dilerim ki refarandum süreci kardeşliğimizi ve birliğimizi güçlendirecek şekilde tamamlanır. Refarandum sonuçlarının aziz milletime hayırlı olmasını diliyor ve güçlü Türkiyenin ,tüm dünyaya ilanı olmasını arzuluyorum.Hayırlı haftalar…