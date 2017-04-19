Merhaba sevgili dostlarım….

Anayasa değiştiydi değişmediydi, taslak hazırlandıydı hazırlanmadıydı, maddeler oylandıydı oylanmadıydı, Meclisten geçtiydi geçmediydi derken 16 Nisan geldi, çattıııı….

Hatta, gazetemizin elinize ulaştığı şu anlarda referanduma, 3 günden az bir süre kalmış olacak…

Ben bu tip seçimleri at yarışlarına benzetiyorum…

Bilenler bilir…

Kimi atlar çim pisti severken kimi atlar kumda geçilmez…

Kimisi yağmurlu havalarda ağırlaşan pisti çok sever, kimi kuru pisti…

Kimi uzun mesafeyi severken, kimi atlar kısa mesafede başarılı olurlar…

Bazı atlar yarışın başından itibaren önde koşarak yarışı forse eder ama genelde yarışın sonlarına doğru temposunu koruyamaz ve geride bekleme yarışı yapan ve son düzlükte gerçekleştirdiği atak ile hızlanan atlara geçilirler…

Atların karakterleri vardır…

Bazı atlar çok hırslıdır ve asla geçilmek istemezler…

Hatta yanından geçmek isteyen rakiplerini ısırdıkları bile görülmüştür…

Tabi, atların performansının yanı sıra onlara binen jokeylerin performansı da önem arzeder…

Atı idare etmek, yavaşlaması gereken yerde yavaşlatmak, hızlanması gereken yerde hızlı ataklar yaptırmak jokeyin ustalığını ortaya koyar…

İşte bütün bunları bir araya getirdiğimizde yarış camiasının yarattığı 2 efsane isim ortaya çıkar…

Jokey “HALİS KARATAŞ…”

Ve pistlerin tartışmasız lider atı “BOLD PİLOT….”

Gelelim seçimlere ve siyasi partilere…

Geçmişten bu yana siyasi tarihimizden bir çok parti geldi geçti…

Bunların bir kısmı Milliyetçilik, bir kısmı, Cumhuriyetçilik, bir kısmı Liberallik ve bir kısmı da Muhafazakarlık üzerine kurdular taktiklerini…

Bazıları Köylünün partisi oldu, bazıları şehirlinin…

Bazıları etnik kimlikleri ön plana alarak ırkçılıktan oy devşirmeye çalışırken…

Bazıları ben 4 eğilim partisiyim dedi…

Bazıları, kendilerinden önce iktidar olmuş köklü partilerin devamı olduklarını söylediler ve onların mirasları üzerine propaganda yaptılar…

Kimi yerel seçimlerde başarılı oldu, kimi genel seçimlerde…

Bazıları kıyı(sahil) şeridinde başarılı olurken…

Bazıları Anadolu”nun sadece belli bölgelerinde hakimiyet sağlamaya çalıştı…

Tabi, Ülke genelinde başarı sağlayanlar da oldu ki zaten bunlar da tek başlarına iktidar oldular..

Bazıları da tıpkı at yarışlarında olduğu gibi seçimi forse ederek sadece 1 ya da 2 seçimde başarı sağlayıp sonrasında yok olup gittiler…

İşte bütün bunların ışığında Türk siyasi tarihinin son 16 yılına 2 isim, 2 efsane damga vurdu…

Tam 11 seçimde yarışı forse etmesine rağmen son düzlükte de gücünü muhafaza ederek kimselere geçilmeyen, geçilmek bir yana her yeni seçimde oylarını arttırarak 2. ile arasındaki farkı açan “AKPARTİ…”

Ve Ak Parti”yi başarıdan başarıya koşturan, diğer partilerle siklet farkı oluşturan lider “RECEP TAYYİP ERDOĞAN…”

Sanırım taraflı tarafsız hiçkimse bu gerçeği reddedemez…

Evet sevgili dostlarım…

Şimdi geldik bir seçimin daha son düzlüğüne…

Kurulduğu günden beri, girdiği her seçimi forse eden AkParti, bu referandumda da son düzlüğe yine önde giriyor…

Araştırmalar, oranlar yakın olmasına rağmen EVET oylarının önde olduğunu gösteriyor…

Bakalım HAYIRCILAR son düzlükte atak yapıp Ak parti”yi 12. seçimde zorlayabilecekler mi?

Bana sorarsanız, pek mümkün görünmüyor…

Saygılarımla….