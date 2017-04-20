MHP MYK Üyesi ve Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan gerçekleştirilen referandum sonuçlarına ilişkin ilk değerlendirmelerini yazılı bir basın açıklamasıyla paylaştı. Açıklamasında birlik ve beraberlik ruhunun önemine dikkat çeken Erdoğan “Evet” iradesinin ortaya çıkmasıyla Türk Siyaseti yeni bir döneme girmiştir.” dedi.

Sandığa giderek oy kullanan vatandaşlara teşekkür eden Mehmet Erdoğan’ın açıklaması şu şekilde: “Aziz Türk Milleti 16 Nisan 2017 tarihinde, toplam 18 maddeden oluşan Anayasa Değişikliği Referandumuna %85 gibi yüksek bir katılım oranıyla katkı sunmuş ve tercihlerini gerçekleştirmiştir. Resmi olmayan sonuçlara göre, %51. 4 gibi bir oranla “Evet” iradesinde bulunan aziz Türk Milletinin demokrasiye duyduğu güven ve saygı takdire şayandır. Türk Milleti sandığa giderek egemenliğin sahibi olduğunu bir kez daha göstermiş, ülkesinin geleceği için tercihini yapmış ve bağımsızlığına sahip çıkmıştır. Ülkemize yön vermeye çalışan, asılsız iddialar ile milletin aklıyla resmen dalga geçen odaklar ise sahipsiz kalmıştır. Tercihlerini yaparken “EVET” veya “HAYIR” oyu vererek iradelerini beyan eden tüm vatandaşlarımızı ülkemizin eşit vatandaşları olarak gördüğümüzü ifade ederek sürdürdüğümüz referandum çalışmalarımızda bizleri bağrına basan tüm vatandaşlarımıza bir kez de bu vesileyle teşekkürlerimi arz etmek istiyorum. Çünkü tüm dünyanın dikkatini çevirdiği, çeşitli yönlendirme ve asılsız ve provokatif iddialarla milletin iradesine ipotek koymaya çalıştığı bir ortamda “biz” olmanın gereğini harfiyen yerine getiren aziz Türk Milletine ne kadar teşekkür etsek azdır. Unutulmamalıdır ki “Evet” iradesinin ortaya çıkmasıyla Türk Siyaseti yeni bir döneme girmiştir. Ancak ülkemizin içinden geçtiği nazik ve bir o kadar da tehlikeli sürecin halen devam ettiğini de göz ardı edemeyiz. Bu tehlikeli süreçte tehlikenin kaynağının en büyük düşmanının Türk Milletinin “birlik ruhu” olduğunu da göz ardı etmemek gerekmektedir. Bu sebeple; toplumun daha da kutuplaşmasını tetikleyecek, siyasi çıkmazlara sebep olacak, sosyal hayatı sarsacak her türlü söylem ve davranışlardan kaçınmak tüm tarafların vazgeçilmez sorumluluğudur. Biz Türk Milletiyiz. Birliğimiz ve dirliğimiz en büyük teminatımızdır. Bu vesileyle referandum sürecinde gerçekleştirdiğimiz “Evet Propagandası” sürecinde bizleri yalnız bırakmayan MHP İl ve İlçe Teşkilatlarımıza, Ülkü Ocaklarımıza, STK’larımıza ve her şeyden önemlisi çok saygıdeğer hanımefendilere teşekkürü bir borç bilirim. Diğer yandan; referandum oylamasının huzur ve güven ortamında gerçekleşmesi için gece gündüz demeden çalışan güvenlik güçlerimiz başta olmak üzere sandıklarda görev yapan tüm vatandaşlarımıza da teşekkürü bir borç bilirim. Bu süreçte bizleri bağrına basan vatandaşlarımıza gösterdikleri hoşgörü ve samimiyetten dolayı bir kez daha teşekkür ediyor, Türk Milletinin ve devletinin geleceği için “evet” iradesini beyan eden aziz milletimize de şükranlarımı sunuyorum. Devlet Diz Çökmez!”