Bodrum’da aniden yola fırlayan koyun, trafik kazasına neden oldu. Kazaya karışan motosikletteki iki uzman jandarma yaralandı, koyun ise telef oldu.

Edinilen bilgiye göre; Atatürk Bulvarı’nda ilerleyen uzman jandarma Samet Kuvat idaresindeki 48 VF 294 plakalı motosikletin önüne aniden bir koyun fırladı.

Koyuna çarparak kontrolden çıkan motosikletin sürücüsü Kuvat ile motosiklette yolcu olarak seyreden uzman jandarma Oğuz Akbaş yola savrularak vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralıların yardımına ilk olarak vatandaşlar koştu.

Haber verilmesiyle bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza mahalline gelen 112 Acil Sağlık ekibi ile Bodrum Belediyesi sağlık ekibi yaralıları ambulanslara alarak Bodrum Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Tedavi altına alınan kazazedelerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Motosikletin çarptığı koyun ise telef oldu. Kazanın ardından bölgede trafik akışı bir süre aksadı. Trafik polislerinin yaptığı çalışmanın ardından kazaya karışan motosiklet çekici marifetiyle bölgeden kaldırılırken, trafik akışı da normale döndü.