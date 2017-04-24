23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Ortaca, Dalaman ve Köyceğiz’de düzenlenen çeşitli etkinlikler ile kutlandı.

Ortaca’da Atatürk Anıtına çelenk sunma töreni ile başlayan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, öğrenciler tarafından sergilenen çeşitli gösterilerle devam etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan kutlama programı Şehit Piyade Asteğmen Ünal Daka İlkokulunda yapıldı.

Atatürk ilk ve Ortaokulu, Şehit Piyade Asteğmen Ünal Daka İlkokulu, Şehit Nasuh Aydın Ortaokulu tarafından hazırlanan etkinlikler renkli görüntülere sahne oldu.

Ortaca Kaymakamı Fatih Ürkmezer yayımladığı 23 Nisan mesajında şu ifadelere yer verdi; “Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı, milletimizin kendi iradesini ortaya koyduğu, Türk halkının yeniden doğuşunun başladığı, halkın egemenliğinin tek hakim güç olduğunun tüm dünyaya ilan edildiği, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açıldığı 23 Nisan 1920 tarihinin 97. Yıl dönümüne ulaşmanın; özgürlük ve bağımsız duygularımızı pekiştiren, barış ve huzur içinde yaşama kararlılığımızı ortaya koyan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutlamanın sevincini yaşıyoruz. Bu vesile ile varlıklarıyla hayatımıza neşe katan çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en içten duygularımla kutlar, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ülkemizin bölünmez bütünlüğü ve bağımsızlığımız için canını vermiş tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum.”

– Kaymakam Ürkmezer koltuğunu öğrencilere devretti

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Programı kapsamında Kaymakam Fatih Ürkmezer, Şehit Asteğmen Ünal Daka İlkokulu Müdürü Önder Aktaş, 4. Sınıf öğrencileri Adile Nazlı Yılmaz, Esra Aydın ve Nihat Furkan Dönmez’i makamında kabul etti. Ziyaret sırasında Kaymakam Ürkmezer makamını bir süreliğine öğrencilere devretti. Makama oturan öğrenciler ise, ideallerini Kaymakam Ürkmezer ile paylaştı. Öğretmen ve öğrencilere teşekkür eden Kaymakam Ürkmezer, öğrencilerin ileride çok iyi makamlara gelmesini ümit ettiğini belirtti ve onlara çeşitli hediyeler vererek makamdan uğurladı.