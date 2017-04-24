Köyceğiz Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Denizcilik Alanı, bu yıl 5’inci dönem mezunlarını verdi.

Mezuniyet törenine Köyceğiz Belediye Başkan Vekili Cemil Cem, Belediye Başkan Yardımcısı Huriye Duran, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Evren Kaplan, İlçe Emniyet Müdürü Burhan Şahin, öğretmenler, öğrenci yakınları ve öğrenciler katıldı.

Okuldan mezun olan 77 öğrenci diplomalarına yüzerek ulaştı. Şişelere konularak Köyceğiz Gölü’ne bırakılan diplomaları yüzerek çıkaran öğrenciler renkli görüntüler oluşturdu.

Okul bahçesinde düzenlenen törende Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından okuldan 1’incilik ile mezun olan Mehmet Ali Acar, Berkan Baştosun mezuniyet kütüğüne bröve çaktı.

Mezun olan öğrencilere protokol üyeleri tarafından hediye verildi.

Öğrencilerin gölden diplomalarını çıkarmalarının, denizcilik okullarında uzun yıllardır tekrarlanan bir gelenek olduğunu aktaran Köyceğiz Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Cafer Binici, “bu yıl okulumuzdan 77 öğrencimizi mezun etmenin gururunu yaşıyoruz. 2011-2012 yılında bağımsız olarak mevcut binasında eğitime başlayan okulumuz, kısa sürede bölgenin “Denizcilik” alanında ihtiyaçlarını karşılayan komple bir kurum haline geldi. Bugün 260 öğrencimizin yanında meslek edindirme yolu ile tam gün tam yıl eğitimi ile bölge halkımıza da hizmet vermeye devam ediyoruz.” diye konuştu.

Öğrencilerin başarısında en büyük payın öğretmen arkadaşlarında olduğunu ifade eden Binici, “4 sene önce ürkek ve heyecanla girmiş oldukları bu okuldan bu sefer yeni bir başlangıcın verdiği heyecanla ama kazanmış oldukları donanımın da verdiği özgüvenle mezun olan öğrencilerimizin kaptanlı mesleğini en iyi şekilde yerine getireceğine inancım tam.” dedi.