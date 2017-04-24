Ortaca Belediyesi ve Ege Yolcu Dergisi’nin 28-29-30 Nisan 2017 tarihlerinde ortaklaşa düzenledikleri “1.Bahar Şenliği” etkinliğinde, Türkiye’de ki motorcular Ortaca’nın Dalyan mahallesinde bir araya geliyor.

Üç gün sürecek olan etkinlikle ilgili olarak Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik şunları söyledi: “İlçemizde yedi yıl önce oluşturulan Ege Yolcu Motosiklet Grubunca bize önerilen Bahar Şenliği etkinliğini olumlu bularak; birlikte bir organizasyon yapma kararı aldık. Bunu da 30 Nisan Pazar günü ikincisini düzenlediğimiz Dalyan Açık Su Yüzme Yarışması ile bütünleştirdik. Ortaca’nın Dalyan ve Sarıgerme mahalleleri dünya çapında önemli turizm yerleri. Ne yazık ki son yıllarda ülkemizde ve çevremizde yaşanan olaylardan dolayı turizmin dibe vurması, diğer turizm kentlerinde olduğu gibi bizim bölgemizi de olumsuz etkiledi. Bizler buna seyirci kalmaktansa, mazeret yerine çözüm üreterek iç turizmi hedef alıp, gerek sportif gerek kültürel aktivitelerle canlandırmaya çabalıyoruz. Ortaca, Türkiye’de nüfus yoğunluğuna göre en çok sivil toplum kuruluşlarının olduğu yerdir. Bu noktada STK’lar ile de fikir alışverişleri yapıyoruz. Ben şahsen mikro milliyetçilik, kültür ve turizm yerine daha geniş çerçevede bir bölgeyi ve halkı kucaklayan bir anlayışın savunucusuyum. Bu nedenle Köyceğiz, Dalaman, Ortaca’yı bir bütün olarak ele almak gerekli. Türkiye’nin birçok yerinden buraya gelecek olan motorcu kardeşlerimiz, bizim bölgemizin birer gönüllü turizm elçileridir. Çünkü onlar Ortaca’ya gelirken Gökova’yı, Köyceğiz’i, Göcek’i, Dalaman’ı gezecekler. Bu etkinlikte dünyaca ünlü Ortacalı gitarist Timuçin Şahin, Kızılderili davulcu Sean Rickman, Afrikalı basçı Kai Eckhardt hem motorcu hem yüzücü misafirlerimizle birlikte halkımıza bir caz konseri verecek. Buradan tüm motosikletçi kardeşlerimizi 28 Nisan’da başlayacak olan bahar şenliğimize davet ediyorum”