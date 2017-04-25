15 Temmuz’da Marmaris’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik düzenlenen suikast girişimi davasında Muğla Valisi Amir Çiçek tanık olarak SEGBİS sistemi üzerinden ifade verdi

Muğla 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden ‘Cumhurbaşkanına suikast girişimi’ davasında Muğla Valisi Amir Çiçek tanık olarak SEGBİS sistemi üzerinden ifade verdi.

Görevi nedeniyle il dışında bulunan Vali Amir Çiçek, 15 Temmuz gecesi Marmaris’te yaşanan olayları aktardı.

Vali Çiçek, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 15 Temmuz gecesi Marmaris’teydi. Kendisi önceden tatile geldiği ve özel programı olduğu için resmi karşılama yapılmadı. O gece ben Alay Komutanım ile Dalyan’da bulunuyordum. Saat 22.00 sıralarında korumam bana sosyal medyaya düşen haberleri gösterdi. Haberlerde Boğaz Köprüsü’nün askerler tarafından tutulduğunu, vatandaşların geçişlerine izin verilmediği yönünde haberler vardı. Ortada bir kargaşanın olması nedeniyle ben de Marmaris’e gitmek üzere yola çıkmak üzereyken İl Emniyet Müdürüm beni aradı ve darbe girişiminden haber vererek emirlerimi sordu. Ben de kendisine Cumhurbaşkanımızın Marmaris’te olması nedeniyle emniyet müdürüne Marmaris’te bulunan ekiplerin otel bölgesine gönderilmesini, diğer ilçelerde bulunan polislerin de bu bölgeye getirilerek gerekli tedbirlerin alınması talimatını verdim. İlçeye geldiğimde gerekli tedbirler alınmıştı. Cumhurbaşkanımızın kaldığı otele gittim. Oradan krizi yönetmeye çalıştık. 01.20’de Cumhurbaşkanımızın yanındaydım. Cumhurbaşkanımız kaldığı otelde televizyonlara darbe teşebbüsü ile ilgili vatandaşları milli iradeye sahip çıkma çağrısını yaptıktan sonra otelin yanında bulunan helikoptere binerek Dalaman’a, oradan da İstanbul’a gitmek üzere yola çıktı. Ben de Muğla merkeze dönerek kriz masasını oluşturdum. İlerleyen saatlerde İl Emniyet Müdürü beni arayarak Marmaris’te 3 helikopterin Cumhurbaşkanı’nın kaldığı otele saldırı düzenlediği bilgisini verdi. Emniyet müdürüme helikopterlere gerekli müdahalenin yapılması konusunda gerekli talimatı verdim. İlerleyen saatlerde bir helikopterin Dalaman’a gittiğini öğrendim. Alay komutanıma Dalaman’da bulunan Hava Meydan Komutanlığı’na ulaşmasını, bu helikoptere kesinlikle yakıt verilmemesi talimatını bildirmesini istedim. Alay komutanım telefonda Dalaman Hava Meydan Üs Komutanı ile görüşürken Cenk Bahadır Avcı’nın ‘emir aldım yakıtı vereceğim’ dediğini öğrenince telefonu ben aldım ve komutana kesinlikle yakıt vermemesini söyledim. Ancak helikopter yakıt alarak oradan havalandı. Diğer helikopterlerin Imsık’a yöneldiğini öğrendik ve Imsık komutanına da helikopterlere yakıt verilememesi talimatını verdik. Ve o helikopterler yakıt alamayınca uçamadılar” dedi.

“Ambulansa ateş açıldı”

Muğla Valisi Amir Çiçek, otele yapılan saldırı esnasında yaralanan polis memurlarına sağlık ekiplerinin müdahale etmesine bile ateş edilerek izin verilmediğini belirterek, “Marmaris’te çatışmalar devam ediyordu. 1 şehidimiz ve yaralılarımız olduğu bilgisi geliyordu. Hatta bir ara Sağlık Müdürümüz bana yaralı polis memuruna ulaşmak isteyen ambulansa da ateş açıldığını ancak sağlık ekiplerinin yaralımıza ulaşmak için her yolu denediğini söyledi. Antalya, İzmir ve Aydın valilerini telefonla aradım ve Marmaris’te bulunan askerlerin yakalanması için Özel Harekat polislerinden destek istedim. Bu destek ekibi sabah saatlerine doğru geldi. Destek ekipleri ve Muğla ekipleri müdahale ederken, Dalaman’dan yakıt alan helikopter bölgeye geldi. Onun inmesini izin vermedik ve bu helikopter Çiğli’ye geri döndü. 31 Temmuz tarihi itibariyle suikast timinin tamamını yakaladık ve adalete teslim ettik. Ben bugün burada yemin ettim ve yeminime sadık kaldım. Adaletin yerini bulmasını istiyorum” ifadelerini kullandı.

Vali Amir Çiçek, 15 Temmuz gecesi yaşananları anlattıktan sonra sanık avukatları ve sanıklar tarafından sorular yöneltildi.