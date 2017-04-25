Merhaba sevgili dostlarım….

Kimileri tarafından rejim değişikliği olduğu ilan edilen, evet çıkarsa cumhuriyetin elden gideceği iddia edilen ve hatta, adeta ölüm kalım meselesi haline getirilen tarihi referandum nihayet yapıldı ve bitti…

Görüldüğü gibi EVET çıktı ama yangın filan çıkmadı, hayat devam ediyor…

Denek ki; hiçbir seçim için gerginlik yaratmaya gerek yokmuş…

Sonuç malum; geçen hafta yazdığım üzere galibi zaten baştan belliydi…

Her zaman olduğu gibi Ak Parti ve güçlü lideri Recep Tayyip Erdoğan %51,4″lük bir oranla da olsa yine milletin desteğini almayı başardı…

Tabi fark bu kadar az olunca muhalefet köpürdü…

Geçen seçimde trafoya giren kediye bahane bulanlar, şimdi de YSK”nın son anda mühürsüz zarflarla ilgili aldığı karara sığındılar…

Şahsi fikrimi sorarsanız ben de YSK”nın saçmaladığını düşünüyorum ama bu saçma ve gereksiz kararın seçim sonucunu etkileyecek bir karar olarak da görmüyorum….

Burada ara verip biraz latife yapmakta fayda var…

Siyaset biraz da futbola benzer, amaç iyi oynayıp gol atmaktır, bazen iyi oynamadığınız halde gol ya da goller de atabilirsiniz, işte bu durum rakibinizi çok üzer, “atamayana atarlar” ve “yenildik ama ezilmedik” gibi söylemler buradan doğmuştur…

Bazı goller hafızalara kazınmıştır, Lefter”in Galatasaray ağlarını delip geçen golü bunlardan biridir, tabi Şifo Mehmet”in Fenerbahçe”ye attığı ve çizgiyi geçip geçmediği hala tartışılan gol de futbolseverlerin hafızalarına kazınmıştır…

Görüldüğü gibi, gol her zaman goldür, ille de ağları delip geçmesi gerekmez…

Futbolda bir altın kural daha vardır “itirazlar asla sonucu değiştirmez…”

Neyse…

Ülke genelindeki durumu daha sonra ele alırız…

Şimdi gelelim güzel memleketimizeee…

Yukarıda belirttiğim üzere Ak Parti her zaman olduğu gibi Ülke genelinde başarılı olurken, malesef Muğla”mızda da her zamanki gibi başarısız olmaya devam ediyor…

Sonuç %30.86 EVET, %69.14 HAYIR oranı ile yine hüsran, yine hüsran…

Üstelik bu kez MHP teşkilatlarının da desteği(!) olmasına rağmen…

Değerli dostlarım, sizleri rakamlara boğmak istemiyorum…

Bu yüzden son 2 genel seçim sonuçlarını dikkate almayacağım ama bu referanduma eşdeğer saydığım 2010 referandumu ile 2014 Cumhurbaşkanlığı seçim oranlarını (Muğla) sizlerle paylaşmak istiyorum….

2010 Referandumu 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri 2017 Referandumu

%31.09 EVET (151.382 OY) %32.26 R.T.ERDOĞAN (164.759 OY) %30.86 EVET (184.507 OY)

%68.91 HAYIR (335.461 OY) %63.61 E.İHSANOĞLU (324.827 OY) %69.14 HAYIR (416.584 OY)

%4.13 S.DEMİRTAŞ (21.101 OY)

Yazımın buradan sonrası için hiç kimse kusura bakmasın lütfen…

Yıllarca demokratların kalesi olarak anılan Muğla”da sandıktan çıkan 416.584 HAYIR oyu beni kahrediyor…

Canım acıyor…

Ziyaretime gelen insanları dinleyince anlıyorum ki; canı yanan sadece ben değilim….

Geçtiğimiz gün AkParti”yi Muğla”da kuran ilk 7 kişiden biri olan kayınpederim Ekrem Tekiner ofisime geldi….

Çok kızgındı…

“Biz listeye yazacak adam bulamadığımız 2001 yılından bu yana binlerce üyeye sahip olan parti nasıl olur da bizim 2002″de çıkardığımız 2 Milletvekilinin üzerine 16 senede 1 Milletvekili daha çıkaracak oyu alamaz” diyordu…

Soruyorum sizlere…

76 yaşındaki fanatik AkParti”li kayınpederim haksız mı?

Verilen onca emeğe, harcanan onca zaman ve paraya rağmen AkParti neden Muğla”da bir arpa boyu yol katedemiyor?

Daha da önemlisi bu yerinde saymanın, bu patinajın sorumluları kimlerdir?

Vicdanları rahat mıdır?

Beni asıl endişelendiren ne biliyor musunuz arkadaşlar?

Bu sonuçların, bu hezimetin, 2019 yerel seçimlerine de yansıma ihtimali…

Karşıt fikrin oyları 2,5 katınıza çıkmışken Büyükşehir Belediyesinin sadece tatlı bir hayalden öteye geçemeyecek olma ihtimali…

Evet; takke düştü kel göründü…

Herkes külahını önüne koyup düşünmeli…

Düşünmeli ve gereğini yapmalıdır artık…

Bence Muğla”da bu gereği yerine getirmesi gereken 2 kişi var…

Göreve geldikleri günden beri iyi niyetli çalışmalarına rağmen, gerekli sinerjiyi bir türlü sağlayamayan, Ak Parti İl Başkanı Kadem Mete ve MHP İl Başkanı Mehmet Korkmaz….

Bu gerek ne mi?

Tabi ki; İSTİFA…

Satırlarımı Hz.Mevlana”nın şu anlamlı sözleri ile bitirmek istiyorum…

“Düne ait ne varsa dünde kaldı cancağızım!!! Şimdi yeni bir şeyler söylemek lazım…”

Saygılarımla….