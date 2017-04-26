Seydikemer İlçesi’nde mahallenin iki yakasını birbirine bağlayan köprü yıkılma tehlikesi geçiriyor.

Muğla İl Özel İdare ve vatandaş işbirliğinde, Eşen Çayı üzerine inşa edilen 60 metre uzunluğundaki demir köprünün ayaklarında, geçen Ocak ayındaki sel nedeniyle aşınma meydana geldi.

Akarsuya basan ayaklarından biri eğilince, çökme meydana gelen köprünün demir korkulukları da eğildi.

Sarısüleymanlar Mevkii’nin içme suyu boru hattını da üzerinde taşıyan köprüde, yıkılma tehlikesi geçiriyor.

Köprüden her gün, öğrenci servis araçları ve orman işçilerinin de aralarında bulunduğu onlarca kişi geçiyor.

Sarısüleymanlar Mevkii’nden gelerek köprü önünde toplanan yaklaşık 25 kişi durumu protesto etti.

Köprüyü kullanmamaları durumunda yollarının 20 kilometre uzadığını söyleyen vatandaşlar, tamirat çalışmasının biran önce başlamasını istediler.

“Köprünün Sahibini Bulamadık”

Atlıdere Mahalle Muhtarı Abdurrahman Güngör, köprüdeki yıpranma nedeniyle mahallenin iki yakasında yaşayan vatandaşların sosyal bağlarının koptuğunu, su debisinin arttığı dönemlerde kimsenin köprüden geçmeye cesaret edemediğini söyledi.

Akrabaların misafirliğe gelip gitmeyi bıraktığını anlatan Güngör, düğün ve yemeklere de diğer yakadan kimsenin gelemediğini kaydetti. Köprünün tamiratıyla ilgili verdiği dilekçelerden bir sonuç alamadığını bütün yetkili birimler geldi, köprüyü inceledi. Ancak köprünün sahibini bulamadık. Şuan vatandaşlarımızın can güvenliği yok” dedi.

Mahalle sakinlerinden Cihangül Küçükala da köprüyü mecburen kullandıklarını belirterek yetkililerden yardım istedi. Okuldan dönen kızı yalnız başına köprüden geçerken büyük korku yaşadığını belirterek, “Köprü yıkıldı yıkılacak. Önceden motosikletle geçerdik. Şimdi yaya olarak bile geçerken titreme oluyor. Devlet yetkililerimizden köprümüzü tamir etmelerini istiyoruz” diye konuştu.

Sarısüleymanlar sakinlerinden Canip Küçükala ise “Köprü mahalleliden yardım toplayarak yapıldı. Fethiye’de okuyan çocuğum da köprüden geçiyor. Her gün en az 15 orman işçisi servise binmek için bu köprüden geçiyor. Biz vatandaş devlet işbirliğinde inşa ettiğimiz bu köprünün acilen onarılmasını istiyoruz. Şuan da mevsim de uygun. Su miktarı az. Köprü şuan ki haliyle üzerinde biri varken yıkılabilir. Suya düşen biri yaralı kurtulsa bile boğulabilir” dedi.