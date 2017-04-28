Rusya’dan Dalaman’a 336 yolcusuyla dolu gelen turizm sezonun ilk uçağı havalimanından su takı oluşturularak karşılandı

Rusya’nın Moskova Domodedovo Havalimanından Dalaman’a gelen turizm sezonun ilk uçak törenle karşılandı. Uçak piste inmesinin ardından havalimanında bulunan itfaiye ekipleri tarafından oluşturulan su takının altından geçti.

Uçağın yolcuları için YDA Dalaman Havalimanı Dış Hatlar Terminali’nde özel bir karşılama töreni yapıldı.

YDA Dalaman Havalimanı Genel Müdürü Hamdi Güvenç, Rusya’dan bekledikleri ilk uçağın Rusya’nın Moskova’dan Dalaman’a 336 yolcusuyla dolu olarak geldiğini belirterek, “Rusya bizim için önemli bir Pazar. Önümüzdeki günlerde bölgeye çok sayıda Rus turist bekliyoruz. Özellikle Dalaman bölgesini çok sevdiği için tatil planlarını erteleyen çok sayıda Rus turistin bu sene bölgemize gelerek bir rekor kıracağını düşünüyorum” dedi.

Güvenç, Rusya pazarında yaşanan ivmeyi artırmak için Rusya’dan Dalaman’a uçak seferlerinin yapılacağı kentlerde Dalaman tanıtım günleri yaptıklarını anlatarak, “Bu konuda Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğini de alıyoruz. Özellikle, Bakanlığımızın Tanıtma Genel Müdürlüğüne destekleri için teşekkür ediyoruz. Dalaman bölgesi doğası, tarihi güzellikleri ve turistik aktiviteleri insanları cezbeden bir bölge. Rusya’da sadece Moskova değil çok sayıda şehirlere girildi, penetrasyon iyi oldu. Ayrıca uçuş frekansı artırıldı . Çeşitli kurumlarla işbirliği geliştirildi ve yakın gelecekte daha fazla bölgeden daha sık uçuşlar gerçekleşecek. Yeni ve çok fonksiyonlu terminal inşaatımız bütün hızıyla devam ediyor. Yeni ve çok fonksiyonlu terminal inşaatımız bütün hızıyla devam ediyor. Yolcu profiline uygun yolcu konforu üst düzeye çıkacak” şeklinde konuştu.

Rusya’dan 8 Ukrayna’dan 3 Kentten Dalaman’a Uçak Seferi

ANEX Tour Dalaman Bölgesi Kontrat Müdürü Mustafa Özden ise şu bilgileri paylaştı:

“Anex Turizm Group Bünyemize ait olan Azur Air Rusya uçak firmamız ile bugün ilk misafirlerimiz dalaman havalimanına iniş yaptı. Toplam 336 misafir ile Moskova’dan uçağımız çok özlediği ve hasret duyduğu bölgemize gelmiş olup onlarla buluşmak bizlere de ayrı şevk ve heyecan verdi. Rus halkı her zaman Türkiye’yi 2. Evi olarak görmüştür. Bizler Anex Tour olarak misafirlerimize en içerikli ürün ve paketler oluşturarak her kategoride tatil imkanı sunuyoruz. Bu yıl dünya olağan dışı bir gelişme yaşanmazsa Dalaman bölgesine BDT pazarları tarihinde 120.000 gibi pax kapasitesi ile en büyük yolsu sayısına ulaşmayı hedefliyoruz. Rusya’dan 8 şehir, Ukrayna’dan 3 şehir olmak üzere uçuşlarımız bugün itibari ile başladı. Bu ülkelerin başlıca şehirlerinde YDA Dalaman havalimanı ile tanıtım kampanyaları yaptık. Sürpriz projeler üzerinde çalışmaktayız. Umarım kazasız belasız 2017 Sezonunu geçirir, ülkemize en büyük ekonomik girdi sağlayan turizmde, taşlar daha da yerine oturmuş bir şekilde düzen alması en büyük ümidimizdir. Tüm turizmci dostlara hayırlı sezonlar dilerim”

Dalaman’a gelen Rus turistler ise Dalaman bölgesini çok sevdiklerini anlatarak, “Tatilimizi Marmaris ve Fethiye’de geçirmek için aylardır bekliyoruz. Sırf Türkiye’ye gelebilmek için tatil planlarımızı erteledik. Havalimanında yapılan su takıyla karşılama harikaydı” ifadesini kullandılar.