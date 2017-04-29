Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) 94’üncü yönetim kurulu toplantısını Ortaca Dalyan mahallesinde Dalyan Resort Otel’de yaptı.

Toplantının ardından GEKA heyeti Köyceğiz Sultaniye Kaplıcalarında incelemelerde bulundu.

Heyete, tarihi Sultaniye Kaplıcalarında Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan tarafında yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Başkan Ceylan, bölgenin en büyük turizm potansiyeline sahip çamur banyoları ve kaplıcaların düzenlemesindeki eksikliklerin tamamlanması için yardım isteğini heyete bildirdi.

2008 yılında Muğla Valiliği görevinde bulunan, Denizli Valisi Dr. Ahmet Altıparmak, yapılan son çalışmaları beğendiğini belirterek, Köyceğiz Belediyesinin çalışmalarını takdir ettiğini ifade etti.

Köyceğiz Kaymakamı Gürkan Demirkale ve Belediye Başkanı Kamil Ceylan heyet üyelerine el sanatlarından oluşan keçe çanta içinde ebru sanatçılarının yaptığı kravat, eşarp, şal’ın yanı sıra çam balı, sığla yağı ve buhuru, polen ve ada çayı hediye etti.

Geziye, GEKA Yönetim Kurulu Başkanı Muğla Valisi Amir Çiçek, Aydın Valisi Ömer Faruk Koçak, Denizli Valisi Dr. Ahmet Altıparmak, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, GEKA Genel Sekreter vekili Özgür Akdoğan, Köyceğiz Kaymakamı Gürkan Demirkale ve Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan katıldı.

GEKA tarafından 2016 yılında verilen destek ile kaplıcalarda iyileştirme çalışması yapılmıştı.