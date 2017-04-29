Okul Sporları Küçükler Masa Tenisi Türkiye Grup Eleme Müsabakaları Ortaca’da başladı.

Spor Genel Müdürlüğü Okul Sporları Faaliyet Programı’nda yer alan Küçükler Masa Tenisi Türkiye Grup Eleme Müsabakaları Ortaca Spor Salonunda yapılıyor.

Açılış seremonisinin ardından başlayan müsabakalarda Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Denizli, İstanbul, İzmir, Karaman, Kırklareli, Kütahya, Manisa, Mersin ve Uşak illerinden 125 sporcu mücadele ediyor.

Ortaca Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Murat Sözgen, turnuvaya katılan tüm takımlara başarı dileğinde bulundu.

Turnuvaya katılan sporculara başarı belgesi ve madalya verdiklerini aktaran Sözgen, başarı elde eden takımların Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazanacağını belirtti.

Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik ve Belediye Meclis Üyesi Mehmet Ali Avcı’nın da katılarak sporculara destek olduğu müsabakalar 30 Nisan’da tamamlanacak.