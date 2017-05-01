Milli bayram ve kandilin aynı güne denk gelmesi çok manidar oldu. Yüreğimizde farklı duyguların ve tarifsiz güzelliklerin oluşmasına vesile oldu. İslam dininin özü olan sevginin, vücut bulmuş hali çocuklar olsa gerek. Keşke tüm yetişkinleri, çocukların o masumiyeti ve sevgi dolu yürekleri sarıp, sarmalasa diye düşünmemek elde değil.

TRT’de yayınlanan bir programda, dünyanın değişik ülkelerinden misafir olarak ülkemize gelmiş olan çocukların, kendi kültürlerini yansıtan kıyafetleri ile halk oyunlarını sahneye koymalarını izlerken aldığım keyif ve keşke dünyayı çocuklar yönetse diye düşünmekten, kendimi alıkoyamayışımı kelimeler ile ifade edemem.

Dünya ülkeleri içerisinde çocuklara bayram hediye eden tek devlet olmamızı ve bu gururu bize bahşeden Atatürk’ü rahmetle anmadan geçemeyeceğim. Biz çok özel bir milletiz derken ifade edilen galiba bu olsa gerek..

Hangi millete ait olursa, olsun tüm çocuklar çok güzeller ve masumlar. Hepsi sevgi dolular. Birden aklıma savaşlar geliyor ve yağan bombalar altında can veren dünyanın en masum varlığı çocukların ölümleri, gözümün önüne bir fotoğraf karesi olarak geliyor. Yüreğime bir ok saplanıyor ve hüzne boğuluyorum. Tarifsiz acılara ve yaşadığım bu acıyı anlatmaya kelimeler kifayetsiz kalıyor.

Sonra kendi, kendime diyorum ki; Türkiye çok güçlenmeli ve dünyada sözü geçen bir ülke olmalı. Tüm masum çocukları ve mazlum halkları korumak için güçlü, dünyada sözü geçen, dosta güven, düşmana korku veren bir ülke olmalı. Hangi siyasi görüşten olursa, olsun ve hangi ırktan, hangi dinden olursa olsun tüm vatandaşlarımızın dünya barışı ve ülkemizin huzuru için güçlü Türkiye’yi ortaya çıkarmak için mücadele etmeli. Bunu hamasi duygularla ifade etmiyorum. Milletimizin şefkatini ve merhametini biliyorum. İnsanlığın bu merhametli milletin, şefkatli eline ihtiyacı olduğunu hepimiz gibi bende görüyorum. Dünyanın bize ihtiyacı var.

Şer güçlerin, ülkemizi parçalamak ve bölmek istediklerini hepimiz biliyoruz. Bölünmesine fırsat verecek miyiz? Asla…

Ülkemizi BÖLDÜRMEMEK içinde milletçe önce biz BÖLÜNMEYECEĞİZ, birlik ve beraberliğimize halel getirmeyeceğiz. Bunu başarıp hem kendi milletimizin, hem de mazlum milletlerin tek umudu olacağız. Çocukların ölmesine mani olacağız. Ağıtların yerini, neşeli, şen çocuk seslerinin almasını sağlayacağız.

Bizim Devletimizin kuruluş mayasında mazlum ve fakir milletin insanlık adına milli mücadelesi var. Bu mücadele, sadece Türk milleti için verilmiş bir mücadele değildir. Tüm mazlum milletler içindir ve mazlum milletlerin uyanışına vesile olmak içindir.

Ecdadımız başardı. Sıra bizde ve bizde başaracağız.

İnsanlığın akan kanı, arşı saran mazlum feryatları, yağmur gibi akan gözyaşları, yaşanan tarifsiz acıları TÜRK MİLLETİNİ GÖREVE ÇAĞIRIYOR. Duyarsız kalamayız. GÜÇLÜ bir devlet olmak zorundayız. Çocuklara bayram hediye eden rahmetli Atatürk’ün emanetleri ve gösterdiği hedeflere ulaşmak için başarmak zorundayız. Adaleti ve hoşgörüyü emreden, insanı yaratılmışların en şereflisi gören dinimiz için başarmak zorundayız. Oğuz kağanın ortaya koyduğu törelerinde tüm insanlığın adaletli ve barış içerisinde yaşaması için bu mücadeleyi bize miras bırakmış,atalarımızın vasiyeti için başarmak zorundayız. Çocuklarımıza BARIŞ içinde yaşayan bir dünya bırakmak zorundayız…

Gerçekleşmesi için ihtiyacımız olan tek reçete kutuplaşmamak, kamplaşmamak ve ayrışmamayı başarıp, büyük ülkülerin peşinde koşacak dinamizmi yakalamak.

Milletimiz buna hazır. Yeter ki siyasilerimizde ruhen ve bedenen buna hazır olsunlar.