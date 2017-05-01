Marmaris ilçesi Orhaniye köyünde, adını bir efsaneden alan ve denizin içinde kumlardan oluşan 600 metre uzunluğundaki yol nedeniyle su üstünde yürüyormuş hissi veren “Kızkumu Plajı” bu sezon da yerli ve yabancı turist akınına uğruyor.

İlçe merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta olan ve etrafını çeviren ormanlarla ziyaretçilerini kendine hayran bırakan Orhaniye köyü, efsanevi Kızkumu Plajı’nın ünü sayesinde her yıl on binlerce turisti konuk ediyor.

Özellikle cip safari turlarının ortak uğrak noktası olan plaj, köyün ekonomisine önemli katkı sağlıyor.

Katıldıkları turlar kapsamında Kızkumu’nda yaklaşık bir saat kalan yerli ve yabancı turistler, Poseidon çayırlarının bir arada tuttuğu kumlardan denize doğru uzanan yaklaşık 2 metre genişliğindeki yolda yürüyor. 600 metre uzunluğundaki yolu adımlayan ziyaretçiler, suyun üzerinde yürüyormuş hissine kapılıyor.

Denizin ortasında yürürken sadece birkaç metre yakınlarından geçen tekneleri gören turistler, hayret içerisinde kalıyor.

İlk defa Kızkumuna gelen İlknur Gürbüz, “İlk önce güzel bir mesaj ayak altı daha sonra sürprizler. Gidiyorsunuz sanki derine gidecekmiş gibi hissedip ama tekrar aynı yüzeyde yürümek çok güzel bir duygu, yani denizin üstünde yürüyormuşsunuz gibi oluyor” dedi.

İstanbul’dan tatile gelen Bahri Erdem, “Kızkumu harika bir yer.Yani gelinip görülmesi, yürünülmesi gereken bir yer mutlaka. Burada yürürken tabi daha tarihi mekan gibi daha çok böyle yani şu olayın büyüsüne kapılıp yürüyorsunuz, çok güzel”diye konuştu.