Sporun en keyifli branşlarını bir araya getiren Uzunetap tarafından Marmaris Belediyesi işbirliği ile düzenlenen Freeathlon Fun-Race, Muğla’nın Marmaris ilçesinde gerçekleşti.

Bayanlarda Triatlon Milli takımından Ersa Nur Gökçek turnuvada birinci oldu.

Sporcular 0,5 km yüzme, 15 km bisiklet, 5 km’lik koşu parkurlarını içeren yarışta bireysel ya da takımlardan oluşacak bayrak yarışı kategorilerinde dereceye girmek için ter döktü.

Aynı zamanda ‘Fun-Race Kids’ macera yarışı ile çocuklar da bu maceraya ortak oldu.

Sporcular ile yarışseverler müsabakalar öncesinde düzenlenen birbirinden keyifli aktiviteler ile spor ve eğlence dolu bir hafta sonu geçirdiler.

Yarışlara 32 bireysel, Fun-Race Kids 24, bayrak yarışlarına 11 takımda 33 sporcu katıldı. Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı İsa Tamer Çelik, özel tiratlon yarışları yaparak gelecek sezona hazırlık yapıldığını söyledi.

Çelik, “Güzel bir organizasyon oldu. Marmaris triatlon için özel bir bölge. Bu doğa harikası yerde bu sporu yapmak çok güzel. 2018’de daha büyük bir yarış yapacağız” diye konuştu.

Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar da Marmaris adına yakışan etkinlikleri durmadan yapmaya devam ettiklerini dile getirdi.

Yarışları geleneksel hale getireceklerini belirten Acar, “Farklı meslek grubundan insanların bu yarışlara katılması kentimizin dinamik ve canlı bir hale geldiğinin göstergesi. Bisiklet yolunu hayata geçirmemiz, bisiklet ve bisiklet sporuna ilgiyi de arttırdı.

Marmaris’i yaşayan bir kent haline getireceğiz” şeklinde konuştu.

Yarışları birinci olarak tamamlayan Milli Triatloncu Esra Nur Gökçek ise haftaya milli takım yarışına hazırlık niteliğinde antrenman olsun diye geldiği yarışlardan inanılmaz zevk aldığını, yarıştığı en güzel organizasyon ve parkur olduğunu kaydetti.

Freeathlon Fun-Race yarışlarında bayanlar kategorilerinde Esra Nur Gökçek, 00:57:00 derecesiyle birinci, Tuğba Yazıcıoğlu Ergin, 01:08:31 derecesiyle ikinci, Alicja Anna Weyer, 01:14:00 derecesiyle üçüncü oldu.

Erkeklerde ise; Uğur Akşehir, 01:03:52 derecesiyle birinci, Berk Yanar, 01:04:08 derecesiyle ikinci, Şükrü Tarım da 01:04:35 derecesiyle üçüncü sırada yer aldı.

Takımlarda; Velomaris-1 00:58:14 derecesiyle birinci, Velomaris-2 01:06:55 derecesiyle ikinci, Dream Boys Of Marmaris 01:10:21 derecesiyle üçüncü oldu.