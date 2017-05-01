Merhaba sevgili dostlarım….

Bu köşeyi takip edenler bilirler…

3 hafta önce yazdığım “BEN KILIÇDAROĞLU”NUN YERİNDE OLSAM EVET VERİRDİM” başlıklı yazıma şöyle başlamışım….

“Ben; Başkanlık Sisteminin Parlamenter Sistemden çok daha demokratik bir sistem olduğunu düşünüyor ve inanıyorum…”

Hala aynı fikirdeyim…

Buna inanmamın sebeplerinin en başında sistemin bürokratik engellerin birçoğundan kurtularak hızlı bir şekilde işleyecek olması geliyor…

Yasama ve Yürütmenin birbirinden tamamı ile ayrılacak olması da cabası…

Hatta zamanla öyle bir ayrılacak ki; seçilen Cumhurbaşkanı ile Parlamentodaki Milletvekillerinin dağılımında oluşan aritmetik hepimizi şaşırtacak…

Ömür boyunca muhalefette olanların, kendilerini asla ama asla iktidar olarak görmeyi hayal dahi edemeyenlerin, bu tabloyu da hayal edememeleri gayet normal tabi…

İşte tam da bu yüzden…

Parlamenter Sistemde asla iktidar olamayacak olan CHP ve Lideri sayın Kılıçdaroğlu”nun referandumda EVET vermesi gerektiğini yazmıştım…

Çok değil…

Referandum”un üzerinden henüz bir hafta geçmişken haklılığımı ortaya çıkaran bir gelişme yaşandı Fransa”da…

23 Nisan”da yapılan ilk tur seçimlerinde yarışan “BAĞIMSIZ LİBERAL ADAY” Emmanuel Macron ile “IRKÇI-ULUSAL CEPHE ADAYI” Marine Le Pen rakiplerini geride bırakarak 7 Mayıs”da yapılacak olan 2.tur seçimlerine girmeye hak kazandılar…

Üstelik bağımsız aday Macron birinci olarak ipi göğüsledi…

Daha da önemlisi, merkez sağ ve merkez sol partilerin adayları ilk turda başarılı olamayınca ırkçı Le Pen”in seçilmemesi için Macron”u desteklediklerini ilan ettiler…

Şimdi; 7 Mayıs”da yapılacak olan ikinci turda Macron”un Fransa Cumhurbaşkanı olmasına kesin gözüyle bakılıyor…

Peki, kim bu Macron?

21 Aralık 1977″de Fransa”nın Amiens kentinde doğmuş…

Yani henüz 39 yaşında…

İşçi sınıfından(okuma-yazma bilmeyen) bir ailenin zorluklar içerisinde doktor olan evlatlarının çocuğu…

Yani orta sınıf bir vatandaş…

Felsefe bölümü mezunu…

Mevcut Cumhurbaşkanı François Hollande”ın seçim kampanyasına katılmış ve kısa bir süre Cumhurbaşkanlığı Genelsekreteri olarak görev yapmış…

Yani siyasi geçmişi de yok denecek kadar az…

30 Ağustos 2016″da kendi kurduğu EN MARCHE(YÜRÜYORUZ) HAREKETİ ile fark yaratarak 2017 Fransa Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmuş ve ilk turdan 1. çıkmayı başarmış…

Düşünün!!!!

Türkiye”de Cumhurbaşkanlığı seçimi var…

Merkez sağ ve merkez sol adayları ilk turda başarılı olamamış ve ilk 2″ye girememiş…

Düşünün, düşünün!!!!

Ülke”de sevilen bir iş adamı, bir hareket başlatmış, 100.000 imza toplayarak Cumhurbaşkanı adayı olmuş ve ilk turdan 1. çıkmış…

Düşünün!!!

Parlamentoda O”nu temsil eden partisi yok, O”na bağlı, O”nun her dediğini yapan Milletvekili de yok….

Düşünün!!!

O”nun kurduğu Hükümet, sadece hizmete, icraata odaklanmış…

Düşünün!!!!

Cumhurbaşkanı ve Hükümet ile hiçbir ilişkisi olmayan Milletvekilleri, sadece Yasama ile ilgilenen, ekonomi, eğitim, temel hak ve özgürlükler üzerine kanunlar çıkaran bir Meclis…

Düşünün!!!

Milletin istediği zaman, istediği insanı seçebilecek olması…

Nasıl?

Hayal etmesi bile çok güzel değil mi?

İşte bu sistemin adı “CUMHURBAŞKANLIĞI YÖNETİM SİSTEMİ” sayın Kılıçdaroğlu…

Hani sizin “HAYIR” verdiğiniz 16 Nisan referandumunda Büyük Türk Milletininin kabul ettiği sistem…

Ve ister sevin ister sevmeyin….

Bu sistemi AkParti ile MHP”nin omuz omuza vermesine vesile olan Başbakanımız sayın Binali Yıldırım ile büyük bir Devlet Adamlığına imza atan sayın Devlet Bahçeli”ye borçluyuz…

Tabiii 21. yüzyıla damgasını vuran liderimiz Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan”a ayrıca bir parantez açmak gerekli…

Sayende sadece senin değil rahmetli Menderes-Özal-Erbakan ve Türkeş”in de hayalleri gerçek oldu Reis…

Allah ömür versin…

Saygılarımla….