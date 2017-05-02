Ortaca’da uzun yıllar düğün ve toplantı organizasyonlarında kullanılan Kamacılar Düğün Salonu, çocuk eğlence merkezi oluyor.

İlçenin en eski etkinlik salonlarından biri olan Kamacılar Düğün salonu uzun süredir kullanılmıyordu. Tadilatın devam ettiği bina önümüzdeki günlerde Umut Park Genç Çocuk Eğlence Dünyası adı altında hizmet vermeye başlayacak.

Bölgede yaşayan çocukların çeşitli aktiviteler ve oyunlar ile iyi vakit geçirebilecekleri kaliteli bir merkez yapmayı hedeflediklerini dile getiren işletmeci Soner Özdemir, “hizmet vermeye başladığımız günden bu yana bölgede olan bir eksikliği tamamladığımızı fark ettik. Ailelerin gönül rahatlığı içinde çocuklarını getirerek enerjilerini atmalarını sağlayacağı güzel bir merkez haline geldik. Yeni binamızın tadilatı da kısa süre sonra tamamlanacak. Olimpik trambolin, şişme oyun parkı, trafik parkuru gibi daha birçok yenilikle bölge çocuklarının yüzünü güldürmeye devam edeceğiz” dedi.